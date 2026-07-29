جانشین ستاد اربعین کرمانشاه: زمان عبور زائران از خسروی به ۴ ثانیه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین دادگستری استان کرمانشاه با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، از آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: کرمانشاه به عنوان دروازه تاریخی عتبات عالیات، در ایام اربعین میزبان حدود ۶۰ درصد زائران کشور است.

وی با اشاره به جایگاه مرز بین‌المللی خسروی افزود: این پایانه قدیمی‌ترین و مجهزترین گذرگاه زمینی کشور است و با توسعه زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی، امنیتی و حمل‌ونقل، شرایط لازم برای تردد ایمن و روان زائران فراهم شده است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه مرز خسروی علاوه بر جایگاه مذهبی، از هویت تاریخی ویژه‌ای نیز برخوردار است، تصریح کرد: این مرز یادآور ورود نخستین گروه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است و همین موضوع اهمیت توجه به حقوق عامه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران را دوچندان می‌کند.

سلیمانی از آماده‌سازی بیش از ۴۰۰ هکتار پارکینگ با ظرفیت حدود ۳۰۰ هزار خودرو خبر داد و گفت: همچنین ۲۶ هزار مترمربع سایبان در پایانه مرزی خسروی و مسیر تردد زائران در نقطه صفر مرزی احداث شده تا از بروز مشکلات ناشی از گرمای هوا جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در فرآیند خروج زائران اظهار کرد: با فعال‌سازی ۵۲ گیت دوکاربره و اتصال سامانه مرزی ایران به سامانه «سجاد» عراق، میانگین زمان عبور هر زائر به کمتر از چهار ثانیه کاهش یافته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه همچنین از اجرای طرح تردد یکسره اتوبوس‌ها از مبدأ تا نجف اشرف خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، زائران بدون نیاز به پیاده شدن مجدد در مرز، مسیر خود را تا مقصد ادامه خواهند داد.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل حوزه امداد و درمان افزود: زنجیره امدادی شامل آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، بالگرد اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی ثارالله (ع) در مرز مستقر شده و خدمات مورد نیاز زائران را به‌صورت شبانه‌روزی ارائه می‌کنند.

سلیمانی از فعالیت شبانه‌روزی ۷۰ شعبه و باجه بانکی در استان و استقرار سه بانک عامل در نقطه صفر مرزی برای ارائه خدمات ارزی و مالی به زائران خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف تسهیل امور مالی زائران و کاهش ازدحام در مرز انجام شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ پروژه زیرساختی و عمرانی برای اربعین در استان اجرا شده است، گفت: در این راستا بیش از ۲۶۰ کیلومتر از محورهای منتهی به مرزهای خسروی و سومار بهسازی و ایمن‌سازی شده، ۲۶۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری برای جابه‌جایی زائران به‌کارگیری شده و ۳۶۲ موکب مردمی نیز در مسیرهای استان ساماندهی شده‌اند.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه مرز سومار را ظرفیت پشتیبان مرز خسروی دانست و اظهار کرد: این مرز می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت ترافیک و حفظ ایمنی شبکه راه‌های غرب کشور ایفا کند.

سلیمانی در پایان با اشاره به تعاملات مستمر با مسئولان عراقی گفت: برگزاری نشست‌های مشترک با استاندار دیالی عراق، مسئولان امنیتی طرف عراقی، فرمانداران مرزی و همچنین تصویب طرح جامع ترافیکی اربعین در شورای ترافیک استان، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت پایدار، مدیریت تردد و پیشگیری از بروز هرگونه بحران در ایام اربعین است.