کریمی: کرمانشاه در صیانت از اراضی کشاورزی رتبه چهارم کشور را کسب کرد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام کسب رتبه چهارم کشوری مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: صیانت از اراضی زراعی و باغی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه خط مقدم تحقق امنیت غذایی و اقتدار غذایی کشور به شمار میرود و این موفقیت نتیجه همافزایی دستگاههای اجرایی و قضایی استان است.
وی افزود: بر اساس ارزیابی سالانه سازمان امور اراضی کشور که با پایش مستمر سامانههای الکترونیکی و در چارچوب مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده، مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه موفق به کسب امتیاز ۶۹۶.۸ از یکهزار امتیاز شده و در میان استانهای کشور رتبه چهارم را به دست آورده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه عملکرد استان در این ارزیابی در سطح «خوب» قرار گرفته است، تصریح کرد: اراضی کشاورزی مهمترین سرمایه برای تولید غذای سالم و پایدار هستند و حفاظت از این سرمایه ملی، نقش تعیینکنندهای در تأمین معیشت مردم و حفظ استقلال غذایی کشور دارد.
کریمی با تبریک این موفقیت به مدیریت امور اراضی و کارکنان این مجموعه، خاطرنشان کرد: دستیابی به این جایگاه حاصل همکاری و تعامل سازنده میان دستگاههای مختلف استان از جمله دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی، معاونت عمرانی استانداری، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری، ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداریها، یگان حفاظت از اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.
وی ادامه داد: این هماهنگی بینبخشی، زمینه نظارت مؤثر و برخورد قانونی با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی را فراهم کرده و نقش مهمی در ارتقای عملکرد استان داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از حمایتها و پیگیریهای استاندار کرمانشاه در حوزه صیانت از اراضی قدردانی کرد و گفت: نگاه ویژه استاندار به موضوع امنیت غذایی و حمایت از اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در حوزه اراضی، نقش مؤثری در ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و کسب این موفقیت داشته است.
کریمی در پایان با تأکید بر تداوم نظارتهای هوشمند و کیفی بر اراضی کشاورزی، اظهار امیدواری کرد: با استمرار این روند، کرمانشاه بتواند در سالهای آینده جایگاه خود را در میان استانهای برتر کشور بیش از پیش ارتقا داده و سهم مؤثرتری در تحقق سیاستهای کلان امنیت غذایی ایفا کند.
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