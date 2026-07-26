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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

سوره مهر «سُندس» را به صحنه آورد

سوره مهر «سُندس» را به صحنه آورد

انتشارات سوره مهر کتاب «سُندس» را در قالب مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های دینی و مسجدی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سُندس» به همت جمعی از نویسندگان و با انتشار انتشارات سوره مهر روانه بازار نشر شد.

این اثر مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های دینی و مسجدی است که با هدف پاسخ‌گویی به نیاز گروه‌های نمایشی مساجد، کانون‌های فرهنگی و فعالان تئاتر دینی تدوین شده است. نمایشنامه‌های کتاب با زبانی روان، ساختاری ساده و متناسب با امکانات اجرایی مساجد نوشته شده‌اند تا امکان اجرای آن‌ها برای گروه‌های مردمی، نوجوانان و جوانان فراهم باشد.

در این مجموعه، مفاهیم اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی در قالب روایت‌های نمایشی ارائه شده و نویسندگان تلاش کرده‌اند میان ادبیات نمایشی و فعالیت‌های فرهنگی مساجد پیوندی کاربردی ایجاد کنند. همچنین طراحی شخصیت‌ها، صحنه‌آرایی و دکور به گونه‌ای است که اجرای نمایش‌ها بدون نیاز به امکانات گسترده امکان‌پذیر باشد.

کتاب «سُندس» می‌تواند برای مربیان فرهنگی، گروه‌های تئاتر مسجدی، دانشجویان رشته نمایش و علاقه‌مندان به تئاتر دینی منبعی کاربردی باشد و در مناسبت‌های مذهبی، جشنواره‌های فرهنگی، مدارس و مراکز فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

نمایشنامه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری هر اثر نمایشی همواره دارای اهمیت و جایگاه ویژه در دنیای نمایش بوده است؛ چرا که نمایشنامه در اصل نقشه راه برای گروه‌های نمایشی محسوب می‌شود، مسیری که اگر به‌درستی توسط نمایشنامه‌نویس تدوین شده باشد می‌تواند انرژی و توان گروه را به‌خوبی منسجم نموده و آنان را به‌سوی هدف نهایی پیش ببرد.

دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد حوزه هنری باتوجه‌به این امر مهم و به‌منظور تولید محتوای نمایش برای گروه‌های اجرایی، اقدام به تهیه و انتشار مجموعه نمایشنامه‌های بچه‌های مسجد نموده است. مهم‌ترین ویژگی نمایشنامه‌های گردآوری‌شده در این مجموعه، علاوه بر دارابودن محتوا و مضمون دینی و مسجدی، هماهنگی و تناسب این آثار با فضا، امکانات و شرایط مسجد و گروه‌های مسجدی، به لحاظ اجرایی است.

کتاب «سُندس» در ۱۲۴ صفحه از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کد مطلب 6899414
زهرا اسكندری

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