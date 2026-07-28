به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای ثبت‌شده در سامانه کتابداری کانون حاکی از آن است که اعضای مراکز فرهنگی‌هنری این مجموعه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۸۸۵هزار و ۷۶۸ جلد کتاب به امانت گرفته‌اند. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۷۸۸هزار و ۴۷۴ جلد بوده است.

بر همین اساس، میزان امانت کتاب در مراکز کانون در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۲.۳ درصد افزایش داشته است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نزدیک به یک‌هزار و ۵۲ مرکز فرهنگی‌هنری ثابت، سیار شهری و روستایی و کتابخانه پستی در سراسر کشور، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های کتابخانه‌ای ویژه کودکان و نوجوانان را در اختیار دارد و توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن به شمار می‌رود.