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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

رشد ۱۲ درصدی امانت کتاب در مراکز فرهنگی‌هنری کانون

رشد ۱۲ درصدی امانت کتاب در مراکز فرهنگی‌هنری کانون

میزان امانت کتاب در مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بهار سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای ثبت‌شده در سامانه کتابداری کانون حاکی از آن است که اعضای مراکز فرهنگی‌هنری این مجموعه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۸۸۵هزار و ۷۶۸ جلد کتاب به امانت گرفته‌اند. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۷۸۸هزار و ۴۷۴ جلد بوده است.

بر همین اساس، میزان امانت کتاب در مراکز کانون در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۲.۳ درصد افزایش داشته است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نزدیک به یک‌هزار و ۵۲ مرکز فرهنگی‌هنری ثابت، سیار شهری و روستایی و کتابخانه پستی در سراسر کشور، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های کتابخانه‌ای ویژه کودکان و نوجوانان را در اختیار دارد و توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن به شمار می‌رود.

کد مطلب 6901544
زهرا اسكندری

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