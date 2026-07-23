به گزارش خبرنگار مهر، ادبیات مقاومت سالهاست که تلاش میکند چهره جنگ را نه از پشت نقشههای نظامی و گزارشهای سیاسی، بلکه از دریچه زندگی انسانهایی روایت کند که در متن حوادث زیستهاند. کتاب «محمود گفته بود» نوشته عبدالقدوس الامین با ترجمه کریم اسدیاصل نیز در همین مسیر حرکت میکند؛ اثری که زندگی شهید محمود دیب، از نخستین نیروهای مقاومت اسلامی لبنان، را به روایت نزدیکان، دوستان، خانواده و همرزمانش بازسازی کرده است. این کتاب که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، تنها یک زندگینامه نیست؛ بلکه روایتی از تولد نسلی است که در میان جنگ داخلی لبنان، اشغال سرزمینهای عربی و تجاوزهای رژیم صهیونیستی، راه مقاومت را انتخاب کرد.
عبدالقدوس الامین برای روایت زندگی محمود دیب، به سراغ خاطرات شفاهی، دستنوشتهها و روایتهای نزدیکان او رفته و آنها را با نثری داستانی در کنار هم قرار داده است. نتیجه، اثری است که در مرز میان مستندنگاری و روایت ادبی حرکت میکند؛ کتابی که هم ارزش تاریخی دارد و هم از کشش داستانی برخوردار است.
زندگی محمود دیب از همان سالهای کودکی با رنج، مهاجرت و ناامنی گره خورده است. او در خانوادهای فقیر و مهاجر بزرگ میشود؛ خانوادهای که همواره میان روستا و شهر در رفتوآمد است و سایه جنگ بر زندگیاش سنگینی میکند. نویسنده با پرداختن به همین سالهای ابتدایی، نشان میدهد مقاومت یک تصمیم ناگهانی نیست، بلکه نتیجه سالها تجربه زیسته، مشاهده ظلم و شکلگیری تدریجی یک جهانبینی است.
وقتی فلسطین از قصه پدر آغاز میشود
یکی از نقاط قوت کتاب، پرداختن به ریشههای فکری شخصیت اصلی است. محمود پیش از آنکه اسلحه به دست بگیرد، با مفهوم فلسطین، اشغالگری و ظلم از زبان پدرش آشنا میشود. نویسنده در بخشهای مختلف کتاب، لحظههایی را روایت میکند که پدر و پسر در میانه بمباران یا هنگام پناه گرفتن از حملات، درباره فلسطین و رژیم صهیونیستی گفتوگو میکنند؛ گفتوگوهایی که بعدها به بخشی از هویت فکری محمود تبدیل میشود.
در این روایتها، فلسطین تنها یک مسئله سیاسی نیست؛ بخشی از زندگی روزمره مردم لبنان است. جنگ، مهاجرت، آوارگی و ناامنی، مرز میان سرنوشت مردم لبنان و فلسطین را از میان برده و همین پیوند، زمینه ورود نسل جدید به مقاومت را فراهم کرده است.
نویسنده با همین جزئیات، فضای اجتماعی لبنان دهههای هفتاد و هشتاد میلادی را نیز بازسازی میکند؛ فضایی که در آن، کودکان زودتر از آنچه باید، معنای انفجار، اشغال و مرگ را میآموزند.
کتاب نشان میدهد محمود در آغاز مسیر، جذب برخی گروههای فلسطینی و جریانهای مسلح میشود، اما با مشاهده فساد، اختلافهای داخلی، منفعتطلبی و فاصله گرفتن برخی گروهها از آرمانهای اولیه، بهتدریج از آنها فاصله میگیرد. این تجربه، نقطه عطف زندگی اوست؛ زیرا باعث میشود مسیر خود را در مقاومت اسلامی پیدا کند؛ جریانی که تحت تأثیر اندیشههای امام خمینی(ره) و حرکتهای اصلاحگرانه امام موسی صدر شکل گرفته بود.
قهرمانی که از دل مردم برخاست
در کتاب، محمود تنها یک رزمنده نیست. او در محله، میان همسایهها و دوستان نیز حضوری فعال دارد. کمک به خانوادههای نیازمند، دفاع از مردم محله، مقابله با فروشندگان مواد مخدر و تلاش برای حفظ امنیت اجتماعی، بخشی از فعالیتهای اوست؛ موضوعی که شخصیتش را از یک مبارز صرف فراتر میبرد.
عبدالقدوس الامین با روایت همین رفتارهای روزمره، تصویری انسانی از شهید محمود دیب ارائه میدهد. او قهرمانی نیست که فقط در میدان نبرد شناخته شود؛ بلکه پیش از آن، در میان مردم زندگی کرده، دردهایشان را دیده و برای حل آنها تلاش کرده است.
همین نگاه باعث میشود مخاطب با شخصیتی روبهرو شود که مقاومت برایش تنها جنگیدن با دشمن نیست، بلکه مسئولیتپذیری در قبال جامعه نیز هست.
اوج روایت کتاب به روزهایی میرسد که رژیم صهیونیستی حملات گسترده خود را به لبنان آغاز میکند. محمود دیب در این مقطع، دیگر یک جوان آرمانخواه نیست؛ او به یکی از نیروهای مؤثر مقاومت تبدیل شده است.
در روایت کتاب، نقش محمود در نبردهای خیابانی بیروت، بهویژه عملیات مشهور پل «سلیم سلام»، جایگاه ویژهای دارد؛ جایی که او با شجاعت در برابر پیشروی نیروهای اشغالگر میایستد و به یکی از چهرههای اثرگذار مقاومت تبدیل میشود.
نویسنده این صحنهها را با جزئیاتی داستانی روایت میکند؛ بیآنکه از واقعیت فاصله بگیرد. همین ویژگی، کتاب را برای مخاطبانی که به روایتهای مستند اما پرکشش علاقه دارند، خواندنی کرده است.
در مجموع، «محمود گفته بود» صرفاً زندگینامه یک شهید نیست؛ روایتی است از تولد مقاومت اسلامی لبنان، از دل خانههای فقیر، کوچههای جنگزده و مردمانی که تصمیم گرفتند سرنوشت خود را تغییر دهند. این اثر، بیش از آنکه درباره یک فرد باشد، درباره نسلی است که اشغال را نپذیرفت و مسیر تازهای در تاریخ معاصر لبنان گشود.
روایتی که از یک شهید فراتر میرود
یکی از ویژگیهای مهم «محمود گفته بود» این است که روایت خود را به زندگی یک فرد محدود نمیکند. اگرچه شهید محمود دیب محور اصلی کتاب است، اما مخاطب در خلال زندگی او با بخشی از تاریخ معاصر لبنان، شکلگیری مقاومت اسلامی، اشغال جنوب لبنان، جنگ داخلی، وضعیت شیعیان این کشور و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جریانهای مقاومت نیز آشنا میشود. به همین دلیل، کتاب را میتوان هم یک زندگینامه مستند و هم روایتی تاریخی از دورهای سرنوشتساز در منطقه دانست.
عبدالقدوس الامین تلاش کرده است نشان دهد مقاومت لبنان، محصول یک تصمیم ناگهانی یا واکنشی مقطعی نبوده، بلکه نتیجه سالها فشار، اشغال، تبعیض و تجربههای تلخ مردمی است که راهی جز ایستادگی پیش روی خود نمیدیدند. از همین رو، هر خاطره و هر روایت شخصی در کتاب، بخشی از پازل بزرگتری را کامل میکند؛ پازلی که تصویر شکلگیری یکی از مهمترین جریانهای مقاومت در جهان معاصر را به نمایش میگذارد.
ساختار کتاب نیز در جذابیت آن نقش مهمی دارد. نویسنده اثر را در دو بخش اصلی، «کاغذها» و «گفتهها» سامان داده است. در بخش نخست، زندگی محمود دیب با روایتی پیوسته و داستانی دنبال میشود؛ از سالهای کودکی و نوجوانی تا ورود به میدان مبارزه و شهادت. این بخش، خواننده را همراه شخصیت اصلی پیش میبرد و اجازه میدهد تحولات فکری و روحی او را مرحلهبهمرحله دنبال کند.
اما بخش دوم، زاویه دید را تغییر میدهد. اینجا دیگر تنها راوی کتاب سخن نمیگوید؛ بلکه پدر، مادر، خواهر، برادر، نامزد، دوستان، همرزمان و فرماندهان شهید، هر کدام بخشی از شخصیت محمود را روایت میکنند. همین تنوع روایتها باعث میشود خواننده با تصویری چندبعدی از شخصیت اصلی روبهرو شود؛ تصویری که تنها به شجاعت در میدان نبرد محدود نیست، بلکه مهربانی، اخلاق، مسئولیتپذیری، سادهزیستی و ارتباط عمیق او با خانواده و مردم را نیز نشان میدهد.
مقاومت از دریچه زندگی روزمره
یکی از امتیازهای کتاب، پرداختن به زندگی روزمره شخصیت اصلی است. محمود تنها زمانی که اسلحه به دست دارد، در مرکز روایت نیست؛ بلکه نویسنده او را در خانه، کنار خانواده، میان دوستان، در محل کار و حتی در لحظههای ساده زندگی نیز به تصویر میکشد.
همین موضوع باعث شده مخاطب، شهید محمود دیب را نه بهعنوان شخصیتی دور از دسترس، بلکه بهعنوان انسانی واقعی بشناسد؛ جوانی که آرزو داشت زندگی آرامی داشته باشد، تشکیل خانواده بدهد و آیندهای روشن بسازد، اما شرایط زمانه او را به انتخابی بزرگ رساند.
کتاب بارها نشان میدهد که مقاومت، پیش از آنکه در میدان نبرد شکل بگیرد، در اخلاق، رفتار و سبک زندگی انسانها ریشه میدواند. محمود در برابر ظلم بیتفاوت نیست، از فقرا حمایت میکند، در برابر فساد میایستد و نسبت به سرنوشت مردم اطرافش احساس مسئولیت دارد. همین ویژگیهاست که بعدها از او یک رزمنده برجسته میسازد.
تصویری از نسلی که تاریخ را تغییر داد
در نهایت، «محمود گفته بود» بیش از آنکه زندگی یک شهید را روایت کند، داستان نسلی است که در سختترین شرایط تاریخی، مسیر مقاومت را برگزید. نسلی که میان فقر، آوارگی، جنگ داخلی و اشغال، امید خود را از دست نداد و با تکیه بر باورهای دینی و آرمان آزادی، سرنوشت دیگری برای سرزمینش رقم زد.
این کتاب برای علاقهمندان به ادبیات مقاومت، تاریخ معاصر لبنان، زندگینامه شهدا و روایتهای مستند جنگ، اثری ارزشمند به شمار میآید. مخاطب با مطالعه آن، تنها با سرگذشت شهید محمود دیب آشنا نمیشود، بلکه بخشی از تاریخ شکلگیری مقاومت اسلامی لبنان و تجربه زیسته مردمی را میخواند که اشغال را نپذیرفتند و بهای ایستادگی خود را با جانشان پرداختند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
آنها مسیری را طی کردند و سراسیمه در جستوجوی پناهگاهی بودند. بالاخره چند سنگ کوچک و بزرگ پیدا کردند که میتوانستند در پشت آنها پنهان شوند. پشت آن سنگها نفسزنان نشستند. محمود با محبت به چهره پدر نگریست. این کار او به معنای تشکر از پدر یا اعلام عشق و علاقهاش به او بود.
بمباران ادامه داشت و گاهی تشدید میشد و گاهی فروکش میکرد. وقتی در پناه آن سنگها احساس امنیت کردند، محمود فرصتی پیدا کرد تا سؤالاتی درباره اسرائیل و فلسطین از پدرش بپرسد.
با شنیدن صدای انفجارها از جا نمیپرید؛ شاید چون به من در انتخاب مکان امن اعتماد داشت. به من نگاه میکرد و لبخندی میزد بهمعنای اینکه خیالت راحت باشد پدر! در آن لحظات، از من درباره «الاسرائیلیه» پرسید. من هم برایش به تفصیل درباره آنها توضیح دادم و او هم گوش میکرد. سپس سؤالی دیگر میپرسید. حرفزدن درباره فلسطین را دوست داشت. من هم دوست داشتم.
کتاب«محمود گفته بود» نوشته امین عبدالقدوس و با ترجمه کریم اسدی اصل در 188صفحه و از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
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