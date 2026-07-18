به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه حاصل برگزیدگان چهارمین دوره جایزه ملی نمایشنامهنویسی «شیدای دهکردی» است؛ رویدادی که در دوره چهارم با رویکردی ملی برگزار شد و میزبان نمایشنامهنویسانی از نقاط مختلف کشور بود. انتشار این کتاب، ادامه مسیر ثبت و ماندگار کردن آثار برگزیده این جایزه به شمار میرود؛ مسیری که پیشتر با انتشار مجموعه «سکوت شب یلدا» آغاز شده بود.
«بلوطها تشنه میمیرند» پنج نمایشنامه از نویسندگان شهرهای مختلف ایران را در خود جای داده است؛ «حاجبابا پدر من نیست» نوشته حسین خاموشی از تایباد، «بلوطها تشنه میمیرند» نوشته فرزاد صفدری از فارسان، «بیبی مریم» نوشته زهرا صمصامی دمیرچی از تبریز، «مافه گه» نوشته رضا ولیپور دهکردی از شهرکرد و «سایدا (کاست محزون ۲)» نوشته مسلم سلیمانیان چالشتری از شهرکرد.
نمایشنامههای این مجموعه با الهام از زیستبوم زاگرس و در پیوند با مسائل اجتماعی روز، روایتهایی متنوع از انسان، هویت، فرهنگ و جامعه ارائه میکنند. تنوع جغرافیایی نویسندگان و تفاوت نگاه آنان، این کتاب را به مجموعهای از تجربههای متفاوت در نمایشنامهنویسی معاصر تبدیل کرده است.
انتشار این اثر از سوی انتشارات سوره مهر، علاوه بر معرفی برگزیدگان جایزه «شیدای دهکردی»، فرصتی برای دسترسی علاقهمندان و گروههای نمایشی به متون تازه و برگزیده ادبیات نمایشی ایران فراهم کرده است.
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