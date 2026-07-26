بخشدار ویژه خارگ: نماز جمعه محور وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام محمود کارگر ،امام جمعه خارگ به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های وحدت، بصیرت و همبستگی اجتماعی دانست.

بخشدار ویژه خارگ در حاشیه این دیدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نماز جمعه یکی از ارزشمندترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است که طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در تقویت وحدت، افزایش آگاهی عمومی، تبیین مسائل روز و تحکیم پیوند میان مردم و مسئولان ایفا کرده است.

وی با تبریک سالروز اقامه نخستین نماز جمعه افزود: تریبون نماز جمعه همواره محلی برای ترویج فرهنگ دینی، انقلابی و امیدآفرینی در جامعه بوده و ائمه جمعه با نگاه پدرانه، در کنار مردم و مسئولان برای حل مسائل و مشکلات تلاش کرده‌اند.

حسین‌پور با قدردانی از نقش امام جمعه خارگ در پیگیری مطالبات مردمی تصریح کرد: حجت‌الاسلام کارگر همواره با رویکردی وحدت‌آفرین، دلسوزانه و مطالبه‌گر، نقش مهمی در ایجاد همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و مردم ایفا کرده و این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه و پیشرفت جزیره خارگ است.

بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام، همدلی و هم‌افزایی میان مسئولان و مردم هستیم و نماز جمعه می‌تواند همچنان به عنوان محور وحدت و همبستگی، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشبرد اهداف نظام باشد.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای امام جمعه خارگ و اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه، از تلاش‌های آنان در ترویج معارف اسلامی، تقویت روحیه امید و خدمت‌رسانی فرهنگی به مردم شریف جزیره قدردانی کرد.