نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای همدلی و همکاری میان هیأت‌های مذهبی جزیره خارگ در ایام ماه صفر و اربعین حسینی، اظهار کرد: هیأت‌های مذهبی همواره از مهم‌ترین ارکان فرهنگی و اجتماعی جزیره بوده‌اند و امروز نیز با حفظ وحدت، انسجام و تعامل سازنده، نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) ایفا می‌کنند.

وی افزود: در سالی که با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» همراه شده، همدلی میان مردم، مسئولان و تشکل‌های مردمی از جمله هیأت‌های مذهبی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای همبستگی اجتماعی و افزایش امید و نشاط در جامعه باشد.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در تقویت مشارکت‌های مردمی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت، بهره‌گیری از ظرفیت همه جریان‌های دلسوز و مردمی برای پیشبرد امور است و هیأت‌های مذهبی نیز به عنوان مجموعه‌هایی ریشه‌دار و اثرگذار، می‌توانند نقش مهمی در تحقق این رویکرد ایفا کنند.

حسین‌پور با بیان اینکه جزیره خارگ به واسطه موقعیت راهبردی خود همواره نماد همدلی و مقاومت بوده است، خاطرنشان کرد: مردم این جزیره در همه عرصه‌ها، از دفاع مقدس تا صیانت از امنیت انرژی کشور، همواره وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشته‌اند و امروز نیز همین روحیه در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی به خوبی دیده می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری منسجم آیین‌های مذهبی، مشارکت مشترک هیأت‌ها و حضور گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه‌های دینی، پیام روشنی از انسجام، وفاق و همدلی جامعه خارگ به همراه دارد و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

بخشدار ویژه خارگ در پایان با قدردانی از تلاش هیأت‌های مذهبی، روحانیون، خادمان و فعالان فرهنگی جزیره گفت: خدمت به ساحت اهل‌بیت (ع) افتخاری بزرگ است و امیدواریم با استمرار روحیه وحدت، همکاری و هم‌افزایی، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم مذهبی و تقویت بیش از پیش همدلی و وفاق در جزیره راهبردی خارگ باشیم.