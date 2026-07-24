به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر صبح جمعه در نشست شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ با تبریک روز نماز جمعه، این فریضه الهی را متعلق به همه مردم دانست و گفت: نماز جمعه فراتر از گرایشهای سیاسی، بر محور ولایتمداری، خدمت به مردم و تقویت وحدت و همدلی شکل گرفته و مهمترین حلقه ارتباط میان مردم و مسئولان است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای محراب، نقش نماز جمعه را در تقویت «قدرت نرم» جمهوری اسلامی برجسته دانست و افزود: در روزهای سخت جنگ و بحران، نیروهای تربیتشده در مکتب نماز جمعه با حضور در میدان، روحیه ایثار، مقاومت و خدمت را به نمایش گذاشتند.
امام جمعه جزیره خارگ با اشاره به سابقه نزدیک به نیم قرن اقامه نماز جمعه در این جزیره، خواستار توجه جدی مسئولان به توسعه زیرساختهای نماز جمعه، احداث مصلی و تقویت امکانات فرهنگی شد و تأکید کرد: سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی و اجتماعی خارگ است.
وی همچنین بر ضرورت مقابله با آسیبهای اجتماعی، گسترش فعالیتهای فرهنگی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و حضور فعال دستگاههای اجرایی در عرصه فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: با همدلی، گفتوگو و مشارکت همه دستگاهها میتوان جایگاه نماز جمعه را بیش از پیش تقویت و از ظرفیت آن برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی جزیره بهره گرفت.
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