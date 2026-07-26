نماز جمعه قرارگاه بصیرت و محور تقویت سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن کیایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه نماز جمعه در آموزههای اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در سوره مبارکه جمعه به اهمیت این عبادت سیاسی ـ اجتماعی اشاره کرده و مؤمنان را هنگام اقامه نماز جمعه به حضور در این اجتماع بزرگ دعوت میکند؛ موضوعی که نشاندهنده جایگاه ویژه این فریضه در ایجاد وحدت و همدلی میان مسلمانان است.
وی افزود: نماز جمعه تنها اقامه یک نماز نیست، بلکه سه کارکرد مهم عبادی، اجتماعی و بصیرتی را به صورت همزمان دنبال میکند. در این اجتماع هفتگی، مردم علاوه بر بندگی خداوند، نسبت به مسائل روز جامعه، جهان اسلام و تحولات پیرامونی آگاهی پیدا میکنند و خطبههای نماز جمعه نقش مهمی در تبیین مسائل و روشنگری افکار عمومی دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گلستان با بیان اینکه امام خمینی(ره) از نماز جمعه به عنوان «قرارگاه ایمان، اخلاق و بصیرت» یاد کردهاند، اظهار کرد: امروز دشمنان بیش از آنکه از ابزار نظامی استفاده کنند، با بهرهگیری از رسانه، فضای مجازی، شایعهسازی، عملیات روانی و جنگ شناختی در پی تضعیف باورها و امید مردم هستند؛ از این رو تریبون نماز جمعه وظیفه دارد با جهاد تبیین، روشنگری و افزایش بصیرت، جامعه را در برابر این هجمهها مصون نگه دارد.
وی ادامه داد: در فرهنگ اسلامی سه اجتماع بزرگ مورد تأکید قرار گرفته است؛ نماز جماعت به عنوان اجتماع روزانه، نماز جمعه به عنوان اجتماع هفتگی و حج به عنوان اجتماع سالانه مسلمانان. نماز جمعه از این جهت اهمیت دارد که همه اقشار جامعه اعم از جوانان، دانشجویان، دانشآموزان، بانوان، استادان، بازاریان و نخبگان در کنار یکدیگر قرار میگیرند و همین حضور، سرمایه اجتماعی، همدلی و انسجام ملی را افزایش میدهد.
کیایی با اشاره به نقش تاریخی نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: یکی از نخستین اقدامات امام راحل پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، احیای نماز جمعه بود که با امامت مرحوم آیتالله طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد. این اقدام پیام روشنی داشت؛ اینکه نظام اسلامی بر پایه دین و معنویت استوار است و نماز جمعه باید نقش هدایتگری، روشنگری و ایجاد ارتباط میان مردم و مسئولان را بر عهده داشته باشد.
وی افزود: نماز جمعه از ابتدای انقلاب تاکنون پایگاه وحدت، امید، مقاومت و مطالبهگری بوده است و در دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی در تقویت روحیه مردم، اعزام رزمندگان به جبههها و پشتیبانی از جبهههای نبرد ایفا کرد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گلستان با اشاره به نقش مصلاهای نماز جمعه در حوادث و بحرانهای اخیر خاطرنشان کرد: همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند «نماز جمعه سنگر است و سنگرها را پر کنید»، این سنگر در مقاطع مختلف انقلاب کارآمدی خود را نشان داده است. در روزهای اخیر نیز مصلاهای نماز جمعه محل برگزاری برنامههای معنوی، اقامه نماز استغاثه، قرائت سوره فتح، دعا برای پیروزی جبهه اسلام و جمعآوری کمکهای مردمی برای حمایت از رزمندگان بوده است.
وی با بیان اینکه در استان گلستان ۲۱ نهاد نماز جمعه فعال است، گفت: نماز جمعه در ۱۲ مرکز شهرستان و تعدادی از بخشهای استان اقامه میشود و در برخی مناطق نیز ایجاد پایگاههای جدید نماز جمعه در حال بررسی کارشناسی است.
کیایی با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان اظهار کرد: اگر میخواهیم نماز جمعه پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، باید همه ظرفیتهای مردمی بهویژه جوانان، نوجوانان، دانشگاهیان، بانوان و نخبگان در فعالیتهای این نهاد نقشآفرین باشند و احساس تعلق و مسئولیت کنند.
وی ادامه داد: مصلاهای نماز جمعه نباید تنها به روز جمعه محدود شوند، بلکه باید در طول هفته نیز به پایگاهی برای ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، مشاورهای، ورزشی و حتی خدمات درمانی تبدیل شوند؛ همانگونه که در دوران شیوع کرونا، بسیاری از مصلاها در خدمت مردم قرار گرفتند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گلستان همچنین با اشاره به ایام اربعین حسینی گفت: زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) توفیقی بزرگ برای عاشقان اهلبیت(ع) است، اما در شرایط حساس امروز، در کنار بهرهمندی از این فضای معنوی، نباید از مسئولیتهای اجتماعی و حضور در سنگر خدمت غافل شد و همه باید برای تقویت وحدت، همدلی و امید در جامعه تلاش کنند.
وی از رسانهها، دستاندرکاران برگزاری نماز جمعه، نیروهای انتظامی، بسیج و همه خادمان این عرصه قدردانی کرد و گفت: رسانهها نقش مهمی در انعکاس ظرفیتهای نماز جمعه، جهاد تبیین و تقویت امید اجتماعی دارند.
کیایی خاطرنشان کرد: هدف نهایی نهاد نماز جمعه، تربیت سرمایه اجتماعی، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، تقویت انسجام ملی و گسترش فرهنگ خدمترسانی است و مصلاهای نماز جمعه باید بیش از گذشته به کانونی برای حضور مردم، حل مسائل اجتماعی، امیدآفرینی و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان تبدیل شوند.
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