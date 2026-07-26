به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش با تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: فرماندهی انتظامی آذربایجانغربی افتخار دارد در مرز تمرچین میزبان زائران کشورهای حوزه قفقاز و همچنین بدرقهکننده هموطنانی باشد که این گذرگاه را برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین انتخاب کردهاند.
وی افزود: امسال تمامی زیرساختهای لازم برای تسهیل تردد زائران در مرز تمرچین فراهم شده و در حال حاضر ۳۰ گیت فعال در این مرز مستقر است که در صورت افزایش حجم تردد، این تعداد تا ۶۰ گیت قابل افزایش خواهد بود.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: با ظرفیت موجود، امکان ارائه خدمات شبانهروزی به بیش از ۵۰ هزار نفر فراهم شده و اکنون نیز روزانه بیش از ۸ هزار نفر از مرز تمرچین تردد میکنند که بخش قابل توجهی از آنان زائران اربعین حسینی هستند.
سردار جهانبخش با اشاره به هماهنگیهای انجام شده میان استانداری آذربایجانغربی و مسئولان اقلیم کردستان عراق گفت: خدمات مناسبی در آن سوی مرز برای زائران پیشبینی شده و انتقال آنان از مرز تمرچین تا شهر اربیل بهصورت رایگان انجام میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در موکبهای مستقر در اقلیم کردستان عراق نیز از زائران ایرانی به شایستگی پذیرایی میشود و بازخوردهای دریافتی از زائرانی که از این مسیر بازگشتهاند، نشاندهنده رضایت آنان از کیفیت خدمات ارائهشده است.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه روند ورود و خروج زائران در مرز تمرچین در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود، اظهار کرد: امکانات رفاهی و زیرساختهای لازم برای پذیرایی از زائران در این مرز فراهم شده و شرایط آبوهوایی مطلوب منطقه نیز از مزیتهای مهم این گذرگاه مرزی به شمار میرود.
وی از زائران خواست مرز تمرچین را برای سفر اربعین انتخاب کنند و افزود: علاوه بر امنیت کامل مسیر، هزینههای سفر از این مرز نسبت به برخی دیگر از گذرگاههای کشور کمتر بوده و زائران میتوانند با آرامش و سهولت بیشتری مسیر خود را تا عتبات عالیات ادامه دهند.
سردار جهانبخش با قدردانی از همکاری دولت عراق و مسئولان اقلیم کردستان در خدمترسانی به زائران ایرانی، گفت: مجموعه انتظامی آذربایجانغربی با تمام توان در خدمت زائران حضرت سیدالشهدا (ع) است و امیدواریم همه عاشقان اهلبیت (ع) سفری ایمن، آرام و معنوی را تجربه کنند.
نظر شما