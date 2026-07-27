پیش بینی ۴۰ گیت گذرنامه برای تسهیل تردد زائران اربعین در مرز تمرچین

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ظرفیت گیتهای عبوری در دو سوی مرز افزایش یافته است، اظهار کرد: هماکنون ۴۰ گیت برای تردد زائران پیشبینی شده است که در صورت افزایش حجم تردد، همه آنها به صورت همزمان وارد مدار خدمترسانی خواهند شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر کمتر از ۱۰ گیت فعال است و این موضوع نشاندهنده ظرفیت مناسب مرز تمرچین برای پذیرش چند برابر زائران در روزهای اوج سفرهای اربعین است.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای تسهیل تردد زائران اظهار کرد: عمود ۵۷ در مسیر بازگشت زائران بهطور کامل تجهیز و آماده استفاده زائران شده است.
شکری همچنین از رایگان بودن جابهجایی زائران در مسیر ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین و نیز انتقال رایگان زائران از مرز تمرچین تا محل نمایشگاه اربیل خبر داد و افزود: نرخ کرایه ناوگان حملونقل عمومی در ادامه مسیر به سمت نجف و کربلا نیز بهصورت شفاف اطلاعرسانی و مدیریت میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به مدیریت تردد زائران خارجی گفت: مرزهای تمرچین و بازرگان بهصورت راهبریشده در حال ارائه خدمات هستند و تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه اتوبوس حامل زائران خارجی از طریق مرز بازرگان وارد کشور شدهاند که ضمن زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، نسبت به دریافت کارت سوخت ترانزیتی نیز اقدام میکنند.
وی در ادامه با اشاره به نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی خاطرنشان کرد: از ابتدای خردادماه تاکنون ۶۹ مورد بازدید از مجتمعهای خدماتی رفاهی انجام شده که در پی آن ۱۹ اخطار صادر شده است و روند نظارتها تا پایان اربعین با جدیت ادامه خواهد داشت، وضعیت ارائه خدمات نسبت به گذشته بهبود یافته است.
شکری همچنین از آمادهسازی کامل زیرساختهای پایانه مرزی تمرچین خبر داد و گفت: ۷۵ چشمه سرویس بهداشتی، ۴۰ گیت گذرنامه برای خدمت رسانی به زائران آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: محوطه پایانه مرزی تمرچین با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آسفالت شده و همچنین محوطه سالنها بهمنظور مدیریت بهتر تردد و تفکیک مسیرها ساماندهی و جداسازی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی به اقدامات گسترده در محورهای منتهی به مرز تمرچین اشاره و اظهار کرد: ۱۶۰ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی در مسیرهای اربعین اجرا شده، عملیات ایمن سازی و آشکارسازی محورهای مواصلاتی به انجام رسیده و ۲۳ برج روشنایی و ۳ دستگاه دیزلژنراتور نیز در پایانه مرزی تمرچین برای تامین روشنایی و پایداری خدمات در مدار بهرهبرداری قرار دارد.
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