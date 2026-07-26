بیش از ۳۰۰۰ زائر خارجی از مرز بازرگان راهی کربلای معلی شده اند

ایرج آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز تردد زائران اربعین حسینی تاکنون بیش از سه هزار زائر خارجی از پایانه مرزی بازرگان به سمت کربلای معلی راهی شده اند.

وی ادامه داد: ورود زائران خارجی اربعین حسینی از کشورهای مختلف از جمله کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه از طریق پایانه مرزی بازرگان همچنان ادامه دارد و این زائران پس از دریافت خدمات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده، با هدایت به پایانه مرزی تمرچین، مسیر خود را برای حضور در آیین باشکوه اربعین و زیارت عتبات‌عالیات و کربلای معلی ادامه می‌دهند.

آزادی گفت: تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده و امکانات لازم برای اسکان موقت، پذیرایی، تغذیه گرم و ایجاد فضایی معنوی و متناسب با حال و هوای اربعین حسینی برای آماده‌سازی و بدرقه این عاشقان حسینی فراهم شده است.

مدیر پایانه مرزی بازرگان از برپایی ۴ موکب فرهنگی و اسکان و پذیرایی در مرز بازرگان خبر داد و اظهار کرد: برپایی موکب‌های اسکان، خدمات پذیرایی، توزیع چای و شربت، تسهیل در تردد بدون معطلی در مرز بازرگان از ویژگی‌ها و امکاناتی است که امسال در این مرز برای رفاه حال تردد زائران خارجی فراهم شده است.

تردد زائران خارجی پیاده روی اربعین حسینی از کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، گرجستان، کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهای اروپایی از مرز بازرگان در نقطه صفر مرزی ایران با ترکیه امسال برای پنجمین سال متوالی انجام می‌گیرد و هم اکنون تمامی امکانات و زیرساخت‌ها برای استقبال از زائران در این مرز فراهم شده است.

زائرین کشورهای آذربایجان، ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز برای تردد به کشور عراق، ایران را مسیر خود انتخاب کرده‌اند. آنها بعد از ورود به ایران از طریق مرز بازرگان که با استقبال مسئولین استانی و شهرستانی همراه است به سمت مرز تمرچین پیرانشهر حرکت می‌کنند و در طول مسیر از شهرهای خوی، سلماس، ارومیه، نقده می‌گذرند.

موکب‌های متعدد فرهنگی و خدمت رسانی در طول این مسیر برای زوار خارجی ایجاد شده و برای آنها خدمت رسانی می‌کنند.