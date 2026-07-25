مهلت خروج مشمولان بدون وثیقه برای اربعین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست اظهارکرد: تاکنون بیش از۹۳ هزار مجوز خروج ازکشوربرای مشمولان غیر غایب جهت زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی توسط وظیفه عمومی صادر شده است.

وی گفت: مشمولان غیرغایبی که مشتاق به شرکت در مراسم اربعین حسینی هستند،می بایست قبل از عزیمت به پایانه های مرزی، نسبت به دریافت مجوز خروج از کشور از طریق سامانه سخابه نشانی sakha.epolice.ir اقدام و پس از اطمینان از صدور مجوز خروج از کشور و دریافت گذرنامه به پایانه های مرزی شلمچه، چذابه، تمرچین، باشماق، مهران و خسروی مراجعه کنند.

سردار علیدوست عنوان داشت: صدورمجوزخروج از کشور بدون نیاز به پرداخت وثیقه ویژه اربعین حسینی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ است و بعداز تاریخ مذکور می بایست نسبت به پرداخت وثیقه اقدام شود.

وی افزود: از آنجا که دانش آموزان مشمولی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند،برای دریافت مجوز خروج از کشور می بایست دارای معافیت تحصیلی باشند، لذا ضروری است مشمولان قبل از درخواست مجوز خروج از کشور ، از طریق سامانه سخا از فعال بودن معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل کنند، همچنین مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ نیاز به اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارند.