۱۳ هکتار از شالیزارهای بهشهر خشکه کاری شده است

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تولید و تنظیم بازار گفت: توسعه کشت خشکه‌کاری برنج و تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی، دو برنامه مهم این مدیریت در راستای حفظ تولید، صیانت از منابع آبی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی اظهار کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در مزارع خشکه‌کاری رستمکلا و شهیدآباد، وضعیت رشد مزارع، تراکم علف‌های هرز و احتمال بروز آفات و بیماری‌ها را بررسی و توصیه‌های فنی لازم را به بهره‌برداران ارائه کردند.

وی با بیان اینکه توسعه خشکه‌کاری یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت کم‌آبی است، افزود: این روش ضمن کاهش مصرف آب، به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند و در سال زراعی جاری ۱۳.۵ هکتار از اراضی شهرستان به این شیوه کشت اختصاص یافته است.

حسینی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیر کشت خشکه‌کاری و ترویج روش‌های نوین تولید با هدف حفظ منابع آب، پایداری تولید و حمایت از کشاورزان با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای رزمایش دو روزه نظارت بر بازار تخم‌مرغ اشاره کرد و گفت: این طرح با مشارکت بازرسان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و بسیج اتاق اصناف در انبارها، مراکز توزیع و واحدهای عرضه تخم‌مرغ اجرا شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها روند تأمین، توزیع، عرضه و قیمت‌گذاری تخم‌مرغ مورد ارزیابی قرار گرفت و چهار پرونده تخلف صنفی برای واحدهای متخلف تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حسینی تأکید کرد: استمرار نظارت بر بازار کالاهای اساسی در کنار حمایت از تولید، نقش مهمی در ایجاد ثبات بازار، حفظ امنیت غذایی، جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد.