کشف ۲ دستگاه تجهیزات استارلینک در ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند پیش از ظهر امروز یکشنبه بیان کرد: پلیس اطلاعات با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی از فعالیت دو نفر در زمینه خرید و فروش تجهیزات استارلینک مطلع شد و دستگیری آنها را در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: پس از انجام هماهنگیهای قضائی، تیمهایی از مأموران انتظامی و پلیسهای تخصصی با بهرهگیری از اقدامات فنی، محل سکونت متهمان را شناسایی و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، هر دو نفر را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهمان، دو دستگاه تجهیزات استارلینک کشف شد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ که برای حمل تجهیزات مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ خوشناموند بیان کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه ارتکابی، به دادسرا اعزام و با قرار صادره روانه زندان شدند.
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