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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

کشف ۲ دستگاه تجهیزات استارلینک در ماهشهر

کشف ۲ دستگاه تجهیزات استارلینک در ماهشهر

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر از کشف دو دستگاه تجهیزات استارلینک و دستگیری دو متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند پیش از ظهر امروز یکشنبه بیان کرد: پلیس اطلاعات با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی از فعالیت دو نفر در زمینه خرید و فروش تجهیزات استارلینک مطلع شد و دستگیری آن‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های قضائی، تیم‌هایی از مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی با بهره‌گیری از اقدامات فنی، محل سکونت متهمان را شناسایی و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، هر دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهمان، دو دستگاه تجهیزات استارلینک کشف شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ که برای حمل تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ خوشناموند بیان کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه ارتکابی، به دادسرا اعزام و با قرار صادره روانه زندان شدند.

کد مطلب 6899507

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