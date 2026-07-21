۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در محورهای ماهشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران خوشناموند شامگاه امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر مبارزه قاطع با قاچاقچیان سوخت، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی، به چند دستگاه خودرو مشکوک شده و با هماهنگی قضائی آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی از ۶ دستگاه خودروی سواری توقیف شده، مقدار ۶ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد را کشف کردند.

سرهنگ خوشناموند با اشاره به برآورد ارزش سوخت مکشوفه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت‌های کشف شده را ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال ارزیابی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی ماهشهر از دستگیری ۶ متهم در این رابطه خبر داد و عنوان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان اقتصادی بیان کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق سوخت، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به خادمان خود در انتظامی شهرستان گزارش دهند.