به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، در خردادماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه از مجموع ترددهای ثبت‌شده، بیش از ۴۰۸ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۸۲۲ هزار مورد مربوط به خودروهای سبک بوده است، افزود: این آمار بیانگر جایگاه راه‌های خراسان جنوبی در جابه‌جایی مسافر و حمل‌ونقل کالا در شرق کشور است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به داده‌های سامانه‌های پلاک‌خوان گفت: ۱۸ درصد خودروهای ورودی به استان دارای پلاک اصفهان بوده‌اند و بیشترین مقاصد سفر خودروهای خروجی نیز استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و تهران بوده است.

جلال‌زاده ادامه داد: در خردادماه امسال بیش از ۵۶ هزار و ۶۹۴ دستگاه خودروی غیربومی، معادل ۱۵ درصد خودروهای غیربومی مشاهده‌شده، بین چهار تا هفت روز در استان اقامت داشته‌اند که از پویایی سفرها در خراسان جنوبی حکایت دارد.

وی افزود: بیشترین حضور خودروهای غیربومی در هشتم خرداد ثبت شد؛ به‌گونه‌ای که در آن روز، ۶۲ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده در محورهای استان را خودروهای غیربومی تشکیل داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت: محورهای قاین–بیرجند، سربیشه–بیرجند و بیرجند–خوسف بیشترین حجم تردد را در خردادماه به خود اختصاص داده‌اند.

جلال‌زاده همچنین از پاسخگویی مرکز مدیریت راه‌های استان به سه هزار و ۴۳۵ تماس سامانه ۱۴۱ در این مدت خبر داد و گفت: تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان این مرکز پاسخ داده شده است.

وی با تأکید بر فعالیت شبانه‌روزی نیروهای راهداری در محورهای استان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱، سفری ایمن داشته باشند.