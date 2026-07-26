به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، توسعه و تعمیق ارتباط مستقیم مدیران با مخاطبان، ذینفعان و شرکای اجتماعی، ارتقای نظام پاسخگویی، تقویت شفافیت سازمانی و جلب و تحکیم اعتماد عمومی بهمنظور تحقق رویکرد مردممحور سازمان تأمین اجتماعی و تکریم مخاطبان، بخشی از مهمترین اهداف طرح «دوشنبهها با مدیران تأمین اجتماعی» است.
در اجرای این طرح با محوریت ارتباط مستقیم مدیران تأمین اجتماعی با مخاطبان سازمان، مدیرانی از اداراتکل وصول حقبیمه، منابع انسانی، مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی پاسخگوی سئوالات مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.
در چارچوب این برنامه، مدیران ادارهکل وصول حق بیمه ۵ مرداد، مدیران ادارهکل منابع انسانی ۱۲ مرداد، مدیران ادارهکل مستمریها ۱۹ مرداد و مدیران ادارهکل نامنویسی و حسابهای انفرادی ۲۶ مردادماه در محدوده ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل مرکز تماس ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمیناجتماعی، به پرسشهای مخاطبان و ذینفعان تأمین اجتماعی پاسخ خواهند داد.
مرکز تماس شبانهروزی ۱۴۲۰ و پورتال اینترنتی https://۱۴۲۰.tamin.ir سازمان تأمیناجتماعی، با هدف ارتباط مستقیم و آسان بین سازمان و مخاطبان و پیگیری درخواستها و ارائه مشاورههای لازم به ذینفعان، فعالیت دارد. ثبت و پیگیری کلیه درخواستها و مشکلات بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران بدون نیاز به مراجعه و کاملاً غیرحضوری از طریق این درگاه قابل انجام است.
این مرکز به عنوان سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال حتی تعطیلات رسمی، آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه راهنماییهای لازم به بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران سازمان است و علاوه بر ایفای نقش یک پایگاه جامع ارتباطی، به شکل تخصصی به سوالات، انتقادات، پیشنهادات و موضوعات بیمهای و درمانی مربوط به تمامی افراد تحت پوشش سازمان رسیدگی میکند.
مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند از سراسر کشور و بدون نیاز به پیششماره، تنها با شمارهگیری ۱۴۲۰ از تلفن ثابت یا تلفن همراه، با کارشناسان این مرکز تماس بگیرند.
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