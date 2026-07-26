افزایش ضریب مکانیزاسیون برنج در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری ظهر یکشنبه در آیین برداشت مکانیزه برنج در روستای بالابصرا شهرستان بابل اظهار کرد: افزایش ضریب مکانیزاسیون در تمامی مراحل تولید برنج، از آماده‌سازی زمین و نشاکاری تا برداشت، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است.

وی افزود: امروز در بخش برنج، زنجیره‌ای از فعالیت‌های مکانیزه در کنار تلاش کشاورزان، کارگران و فعالان این حوزه شکل گرفته که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و تحقق امنیت غذایی کشور دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تداوم تولید در شرایط سخت اقتصادی و نوسانات بازار گفت: کشاورزان با وجود همه مشکلات، در خط مقدم تولید ایستاده‌اند و استمرار فعالیت آنان نشان‌دهنده نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و تحقق شعار «کشاورزی محور استقلال» است.

تیموری‌یانسری با بیان اینکه تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در اولویت قرار داشت، خاطرنشان کرد: کود شیمیایی مورد نیاز بهره‌برداران به‌موقع تأمین شد و در برخی مناطق، برای جلوگیری از وقفه در تولید، بخش قابل توجهی از آن به‌صورت دستی میان کشاورزان توزیع شد.

وی توسعه صنایع وابسته به برنج را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: برای افزایش ظرفیت فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای سهم بخش صنعت در حوزه برنج، تسهیلات مناسبی پیش‌بینی شده است تا بهره‌برداران بتوانند با ارزش افزوده بیشتری محصول خود را به بازار عرضه کنند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش سطح کشت ارقام پرمحصول گفت: امسال سطح کشت این ارقام حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و برآوردها نشان می‌دهد عملکرد تولید نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد خواهد داشت.

وی ادامه داد: با تحقق این برنامه‌ها، پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک در مازندران در سال زراعی جدید به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد که گام مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید در واحد سطح خواهد بود.