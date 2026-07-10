برداشت ۱۵ هزار تن کلزا از مزارع مازندران؛خشکسالی سطح کشت را کاهش داد

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر از پایان برداشت محصول کلزا در استان خبر داد و اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۱۵ هزار تن دانه روغنی کلزا از سطح ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع استان برداشت و برای استحصال روغن به کارخانههای فرآوری ارسال شد.
وی با بیان اینکه توسعه کشت کلزا یکی از برنامههای مهم وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی است، افزود: برای سال زراعی جاری، کشت این محصول در حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان برنامهریزی و نهادههای مورد نیاز نیز پیشبینی شده بود، اما کاهش بارندگی در ماههای شهریور، مهر و نیمه نخست آبان، مانع تحقق این هدف شد.
وی ادامه داد: به دلیل تداوم خشکسالی پاییزی، بخش قابل توجهی از اراضی پیشبینیشده برای کشت کلزا به کشت گندم و سایر محصولات زراعی اختصاص یافت و در نهایت تنها ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار به مرحله برداشت رسید.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به عملکرد مطلوب خرید تضمینی این محصول گفت: تعیین قیمت تضمینی ۱۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم کلزا و مدیریت مناسب فرآیند خرید، موجب شد کشاورزان محصول خود را بدون دغدغه به مراکز خرید تحویل دهند و رضایت مناسبی از روند خرید داشته باشند.
تیمورییانسری تصریح کرد: استمرار حمایتهای دولت از تولیدکنندگان و تأمین بهموقع نهادهها، در کنار شرایط مناسب آبوهوایی، میتواند زمینه افزایش سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی آینده را فراهم کرده و نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی کشور به واردات روغن نباتی ایفا کند.
وی از آغاز برنامهریزی برای فصل کشت آینده نیز خبر داد و افزود: هماهنگیهای لازم برای تأمین بذور گواهیشده، ارقام پرمحصول و سایر نهادههای مورد نیاز انجام شده است و کشاورزان متقاضی کشت کلزا در سال آینده با کمبود بذر و نهاده مواجه نخواهند شد.
به گفته سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، توسعه کشت دانههای روغنی از جمله کلزا از سیاستهای راهبردی بخش کشاورزی محسوب میشود و این سازمان تلاش میکند با حمایت از بهرهبرداران، زمینه افزایش تولید این محصول استراتژیک در استان را فراهم کند.
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