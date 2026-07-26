تدوین نقشه همکاری اقتصادی مازندران و ویتنام؛ خاویار بازارپسند است

به گزارش خبرنگار مهر، نوین لوئونگ ناک پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی مازندران اظهار کرد: روابط سیاسی ایران و ویتنام در سطح مطلوبی قرار دارد و اکنون باید این روابط در حوزه اقتصاد و تجارت نیز بیش از گذشته تقویت شود.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های بانکی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها از مهم‌ترین موانع توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور است، افزود: با وجود این چالش‌ها، اراده مشترکی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی وجود دارد و می‌توان با استفاده از سازوکارهای جدید، مسیر تجارت را تسهیل کرد.

سفیر ویتنام با اشاره به جایگاه کشورش در بخش کشاورزی گفت: ویتنام از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی به‌ویژه برنج در جهان است و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در این بخش انجام داده است.

وی با اشاره به برنامه توسعه بلندمدت ویتنام اظهار داشت: دولت این کشور در تلاش است تا سال ۲۰۴۵ ویتنام را به یکی از اقتصادهای پیشرفته جهان تبدیل کند و در این مسیر، همکاری‌های گسترده‌ای با کشورهای مختلف در حوزه‌های تجارت، فناوری، سرمایه‌گذاری و نوآوری دنبال می‌شود.

استقبال ویتنام از خاویار مازندران

نوین لوئونگ ناک، مازندران را استانی دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی دانست و تصریح کرد: تخم خاویار ایران در بازار ویتنام با استقبال مناسبی روبه‌رو است و ظرفیت توسعه صادرات این محصول وجود دارد. همچنین ویتنام آمادگی دارد برخی محصولات گرمسیری از جمله موز و آناناس را به ایران صادر کند.

وی بر برگزاری نشست‌های تخصصی میان شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: بررسی موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، لجستیک، تبادلات مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب نشست‌های مشترک می‌تواند زمینه افزایش همکاری‌های تجاری را فراهم کند.

سفیر ویتنام در پایان خواستار ارسال فهرستی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌های صادراتی و نیازهای وارداتی مازندران شد و افزود: این اقدام، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند و برقراری ارتباط مؤثر میان بنگاه‌های اقتصادی دو کشور را فراهم خواهد کرد.