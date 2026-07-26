تردد ۸۰ هزار نفر از مرز مهران طی امروز

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، بالغ بر ۱۴۴ هزار تردد در مرز بینالمللی مهران ثبت شده است و از ساعت صفر بامداد تا ۱۲:۳۰ امروز نیز ۷۹ هزار نفر از هموطنان عزیزمان به عتبات عالیات مشرف شدهاند و این آمار، نشان از استقبال بینظیر زائران از این گذرگاه دارد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با وجود حجم بالای تردد، خدماترسانی به زائران به صورت روان و بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام است، افزود: ایستگاههای عرضه آب خنک و بهداشتی فعال شدهاند و بر اساس موج جمعیت رفت و برگشت، این ایستگاهها تقویت و اضافه میشوند و برای هر کدام از آنها مسئول تامین و توزیع انتخاب شده است.
فرماندار مهران با اشاره به نشستهای متعدد با مسئولان استان واسط، پایانه و مدیران شهرستانهای مرزی، تصریح کرد: خوشبختانه تا این لحظه مشکل خاصی در طرف عراقی مشاهده نشده و تردد زائران با نظم و آرامش کامل در حال انجام و از ظرفیت پارکینگ بزرگ اربعین نیز برای مدیریت خودروهای زائران استفاده شده است.
نعمتی در پایان با اشاره به اقدامات فرهنگی انجامشده در مسیر بزرگراه ایلام-مهران، خاطرنشان کرد: پرچمهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول مسیر نصب شده است و مبلغین برای اقامه نماز جمعه در سه وعده تعریفشده حضور دارند؛ امیدواریم با هماهنگی همه دستگاهها، شاهد سفری ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
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