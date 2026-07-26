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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

تردد ۸۰ هزار نفر از مرز مهران طی امروز

تردد ۸۰ هزار نفر از مرز مهران طی امروز

ایلام - فرماندار مهران از تردد ۸۰ هزار نفر از این مرز طی امروز خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، بالغ بر ۱۴۴ هزار تردد در مرز بین‌المللی مهران ثبت شده است و از ساعت صفر بامداد تا ۱۲:۳۰ امروز نیز ۷۹ هزار نفر از هموطنان عزیزمان به عتبات عالیات مشرف شده‌اند و این آمار، نشان از استقبال بی‌نظیر زائران از این گذرگاه دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با وجود حجم بالای تردد، خدمات‌رسانی به زائران به صورت روان و بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام است، افزود: ایستگاه‌های عرضه آب خنک و بهداشتی فعال شده‌اند و بر اساس موج جمعیت رفت و برگشت، این ایستگاه‌ها تقویت و اضافه می‌شوند و برای هر کدام از آنها مسئول تامین و توزیع انتخاب شده است.

فرماندار مهران با اشاره به نشست‌های متعدد با مسئولان استان واسط، پایانه و مدیران شهرستان‌های مرزی، تصریح کرد: خوشبختانه تا این لحظه مشکل خاصی در طرف عراقی مشاهده نشده و تردد زائران با نظم و آرامش کامل در حال انجام و از ظرفیت پارکینگ بزرگ اربعین نیز برای مدیریت خودروهای زائران استفاده شده است.

نعمتی در پایان با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام‌شده در مسیر بزرگراه ایلام-مهران، خاطرنشان کرد: پرچم‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول مسیر نصب شده است و مبلغین برای اقامه نماز جمعه در سه وعده تعریف‌شده حضور دارند؛ امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

کد مطلب 6899661

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