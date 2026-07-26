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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

شاخص بورس از مرز ۵ میلیون واحد عبور کرد

شاخص بورس از مرز ۵ میلیون واحد عبور کرد

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۰۷ هزار واحدی در سطح ۵ میلیون و ۲ هزار واحد ایستاد و بازار سهام معاملات خود را مثبت به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با رشد شاخص‌های اصلی به کار خود پایان داد و شاخص کل بورس با افزایش ۱۰۷ هزار و ۷۵۶ واحدی، به سطح ۵ میلیون و ۲ هزار و ۲۰۹ واحد رسید.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از وضعیت بازار، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۹ هزار و ۶۵۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۵۷۹ واحد قرار گرفت.

ارزش بازار بورس در پایان معاملات امروز به ۱۴۳ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال رسید. همچنین تعداد معاملات بازار ۴۵۳ هزار و ۵۵۴ معامله ثبت شد.

در جریان دادوستدهای امروز، ارزش معاملات به ۳۰۲ هزار و ۸۲۹ میلیارد ریال و حجم معاملات نیز به ۵۵ میلیارد و ۳۵۶ میلیون سهم رسید.

اطلاعات قیمت بازار مربوط به ساعت ۱۴:۰۹:۲۰ و وضعیت نهایی بازار در ساعت ۱۴:۰۹:۴۵ بسته شده است.

کد مطلب 6899682
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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