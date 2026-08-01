https://mehrnews.com/x3cJbJ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹ کد مطلب 6905702 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹ خیابانهای نیشابور میدان حضور حماسی مردم ولایتمدار مشهد- در این فیلم شاهد حضور مردم ولایتمدار نیشابور در صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه در خیابان ها هستید. کد مطلب 6905702 کپی شد مطالب مرتبط موج ۱۵۴ حماسه حضور مردم گناباد صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه مشهدی ها در خیابان صد و پنجاه و یکمین قرار مردم چناران در حمایت از رهبری قرار شبانه مردم چناران در حمایت از آرمانهای انقلاب و رهبری صد و پنجاه و پنجمین اجتماع شبانه مردم مشهد صد و پنجاه و یک شب پایداری مشهدی ها در سنگر خیابان یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران در دفاع از رهبری گرگان میزبان اجتماع شبانه مردم در حمایت از آرمانهای انقلاب حضور پرشور مردم رامیان در اجتماع شبانه تجدید میثاق مردم گالیکش با آرمانهای انقلاب در اجتماع شبانه برچسبها نیشابور اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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