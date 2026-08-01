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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۹

خیابان‌های نیشابور میدان حضور حماسی مردم ولایت‌مدار

خیابان‌های نیشابور میدان حضور حماسی مردم ولایت‌مدار

مشهد- در این فیلم شاهد حضور مردم ولایتمدار نیشابور در صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه در خیابان ها هستید.

کد مطلب 6905702

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