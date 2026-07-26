مخالف ایجاد انحصار در حوزه فضای مجازی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یکصد و چهل‌ودومین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات که به بررسی بومی‌سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات اختصاص داشت، با تأکید بر حکمرانی قانونمند، خواستار حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی محتوا، پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای با سکوهای بومی و شفاف‌سازی تصمیمات مؤثر بر فضای مجازی شد.

وی در این جلسه که به بررسی بومی‌سازی سامانه‌های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات اختصاص داشت، گفت: اگر به سمت تولید محتوای باکیفیت حرکت کنیم، حتی می‌توان از ظرفیت سکوهای خارجی نیز در راستای منافع کشور و با رویکرد تبیینی بهره گرفت.

پرهیز از انحصار در بومی‌سازی سامانه‌های امنیتی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بومی‌سازی سامانه‌های امنیتی تأکید کرد: هدف، افزایش صرف تعداد راهکارها نیست و ایجاد انحصار نیز مدنظر نیست. در حوزه‌هایی که بخش عمده مسیر توسعه طی شده، ضرورتی برای تداوم حمایت‌های دولتی وجود ندارد و منابع باید به حوزه‌های دارای چالش اساسی اختصاص یابد.

هاشمی با بیان اینکه محدودیت منابع ایجاب می‌کند حمایت‌ها هدفمند باشد، افزود: افزایش تعداد پروژه‌ها بدون اولویت‌بندی، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. ازاین‌رو، باید شاخص‌های ارزیابی به‌تدریج ارتقا یافته و سخت‌گیری بیشتری در ارزیابی‌ها اعمال شود.

وی با اشاره به تجربیات دیگر بخش‌ها، انحصار را عامل تضعیف تحقیق و توسعه دانست و گفت: نباید این تجربه در حوزه فضای مجازی و فناوری نیز تکرار شود. لذا به جای اجرای تعداد زیادی اقدام فاقد پشتوانه کارشناسی، باید چند اقدام اصولی و مبتنی بر برنامه در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌ها نیز به ارتقای کیفیت و نیاز واقعی حوزه‌ها مشروط شود.

بدون تأیید زنجیره ارزش، حمایتی در کار نیست

در ادامه این جلسه، محمد حافظ حکمی، معاون فناوری نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، در پاسخ به سوالات چند تن از مدیران در خصوص اقدامات این معاونت گفت: بدون تأیید زنجیره ارزش، هیچ حمایتی در کار نیست و منابع حمایتی بدون اولویت‌بندی در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن سامانه‌های امنیتی در فهرست اقلام راهبردی ذیل ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار داشت: شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق و توسعه، توسعه محصول و سرمایه‌گذاری می‌توانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی استفاده کنند. فرآیند بهره‌مندی از این ظرفیت نیز تصویب شده و نسبت به گذشته تسهیل شده است. همچنین از ظرفیت تشکل‌های تخصصی این حوزه برای پیشبرد برنامه‌ها استفاده خواهد شد.

وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات، نیز با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات با هدف کنترل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، گفت: اگر به دنبال ترویج محتوای داخلی هستیم، حتماً باید نظام حکمرانی قانونمند داشته باشیم و از برخوردهای سلیقه‌ای پرهیز شود؛ چرا که عدم اطمینان تولیدکننده محتوا و پلتفرم‌ها، آسیب جدی به تولید محتوا وارد می‌کند و این حوزه نیازمند حمایت و آرامش است. البته باید در عین برخورد با تخلف، متناسب با تخلف باشد و نه سلیقه‌ای.