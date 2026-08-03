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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

تأکید مدیرعامل شرکت زیرساخت بر توسعه دستیار هوش مصنوعی اختصاصی

تأکید مدیرعامل شرکت زیرساخت بر توسعه دستیار هوش مصنوعی اختصاصی

در آیین معارفه حمید مظاهری طامه به‌عنوان سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرعامل این شرکت بر ضرورت تسریع تحول دیجیتال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین تجلیل از خدمات فرهاد آشفته‌دل و معارفه حمید مظاهری طامه به‌عنوان سرپرست جدید معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی شرکت ارتباطات زیرساخت، بر توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، ارتقای امنیت داده‌ها و تقویت زیرساخت‌های دفاع سایبری به‌عنوان اولویت‌های راهبردی این معاونت تأکید شد.

بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات فرهاد آشفته‌دل، وی را مدیری پرتلاش، متعهد و باثبات در شرایط دشوار توصیف کرد و از اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی قدردانی کرد.

اکبری با اشاره به نقش راهبردی داده‌ها در سازمان‌های امروز، بر ضرورت استقرار سازوکارهای دقیق برای پایش، تضمین کیفیت، مدیریت و حفاظت حداکثری از داده‌های شرکت تأکید کرد و این موضوع را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دانست.

وی همچنین با اشاره به افزایش تهدیدات سایبری و حملات سال گذشته به برخی نهادهای بانکی، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اقدامات مؤثری برای حفاظت از داده‌ها و زیرساخت‌های شرکت انجام شده است، اما در دوره جدید مدیریت، این حوزه باید با تمرکز، برنامه‌ریزی و جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه، ایجاد یک «دستیار هوش مصنوعی اختصاصی» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی معاونت فناوری اطلاعات مطرح کرد و گفت: این دستیار می‌تواند در حوزه‌هایی مانند توسعه سامانه‌ها، مدیریت اسناد، نگهداری و پایش شبکه، تحلیل داده‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات ایفا کند.

اکبری با تأکید بر جایگاه ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت در مدیریت داده‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی کشور، ابراز امیدواری کرد که این معاونت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، نقش پررنگ‌تری در تحقق تحول دیجیتال و توسعه خدمات هوشمند ایفا کند.

در پایان این مراسم، فرهاد آشفته‌دل گزارشی از عملکرد دو ساله خود در معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی ارائه کرد و با اهدای لوح تقدیر، از خدمات و تلاش‌های وی قدردانی شد.

کد مطلب 6907041

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