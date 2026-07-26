واگذاری دبیرخانه ستاد اربعین آموزش و پرورش به خوزستان برای دومین سال

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز یکشنبه در وبینار استانی با حضور صادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانشآموز، معلمان شهید و رهبر شهید مقاومت، اظهار کرد: امیدواریم خداوند توفیق دهد که خدمتگزاران شایستهای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
وی با قدردانی از اعتماد وزیر آموزشوپرورش در واگذاری دبیرخانه ستاد مرکزی اربعین وزارت آموزشوپرورش به استان خوزستان برای دومین سال متوالی، افزود: این اعتماد، مسئولیتی بزرگ برای مجموعه آموزشوپرورش خوزستان است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان ادامه داد: از همه همکاران در ادارهکل، اعضای شورای معاونان، رؤسای ادارات، کارشناسان و همچنین مدیران و کارکنان مناطق ۴۰ گانه استان که با روحیه همدلی و کار تیمی در اجرای برنامههای اربعین و سایر مأموریتهای آموزشوپرورش همراه بودهاند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در این مجموعه گفت: در مدت فعالیت در آموزشوپرورش، تلاش کردهایم کارها به صورت تیمی پیش برود و اگر امروز آموزشوپرورش خوزستان نسبت به گذشته شرایط بهتری دارد، نتیجه همین همراهی، همدلی و مشارکت همه همکاران است.
علیفر با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: معتقدم مشارکتجویی و مشارکتپذیری باید از خود ما آغاز شود. باید پنجرهها و درهای آموزشوپرورش را به روی جامعه باز کنیم و تعامل با همه دستگاهها، نهادها و ظرفیتهای اجتماعی را به حداکثر برسانیم.
وی افزود: البته در کنار این تعامل، حفظ استقلال آموزشوپرورش و پایبندی به قوانین نیز ضرورتی انکارناپذیر است و پیش از تعامل نیز به آرامش نیاز داریم؛ چرا که آرامش در کنار تعامل سازنده میتواند مسیر رشد، توسعه پایدار و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت را هموار کند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به برنامههای تحولی این ادارهکل گفت: تلاش کردهایم برای هر حوزه، حداقل یک هدف مشخص و قابل تحقق تعریف کنیم. در حوزه پرورشی نیز معتقدم هر مربی پرورشی باید با برنامه و طرح درس روزانه وارد مدرسه و کلاس درس شود تا فعالیتهای تربیتی با هدفمندی بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: با توجه به نیازهای امروز دانشآموزان، بهویژه در حوزه مهارتهای زندگی، «طرح فراز» به عنوان یکی از برنامههای محوری آموزشوپرورش خوزستان در حال اجرا است. همچنین در دوره ابتدایی، «طرح حامی» و برنامه زبانآموزی در دوره پیشدبستانی از اولویتهای اصلی ماست و در دوره متوسطه نیز «طرح رصد» با هدف شناسایی دقیق نیازهای مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی اجرا میشود.
علیفر با تأکید بر لزوم توجه به تفاوتهای مناطق آموزشی بیان کرد: نمیتوان همه استانها، شهرستانها و حتی مدارس را با یک نگاه مدیریت کرد و برای هر مدرسه و حتی هر کلاس درس باید نسخهای متناسب با شرایط و نیازهای همان مجموعه تدوین شود تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
وی با اشاره به سایر برنامههای آموزشوپرورش خوزستان افزود: در حوزههای فرهنگی، تربیتبدنی، رفاهی، خدماتی و سوادآموزی نیز برنامههای متعددی در دستور کار قرار دارد که در فرصت مناسب تشریح خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: آموزشوپرورش خوزستان با استفاده از همه ظرفیتهای مردمی، در دو موکب اصلی خود در مرزهای شلمچه و چذابه به صورت ویژه در حال خدمترسانی به زائران اربعین است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در ورودیهای استان از مسیرهای اندیمشک، ایذه و بهبهان نیز مواکبی با محوریت آموزشوپرورش و با مشارکت فرهنگیان و کمکهای مردمی برپا شده است که خدمات لازم را به زائران ارائه میکنند.
علیفر با بیان اینکه فعالیت این مواکب از روزهای گذشته آغاز شده است، گفت: امروز با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزشوپرورش، افتتاح رسمی این مواکب انجام خواهد شد و امیدواریم بتوانیم همچون سالهای گذشته، میزبانان شایستهای برای زائران حضرت سیدالشهدا (ع) باشیم.
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