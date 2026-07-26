ارسال آثار به جایزه ویژه کتاب سال حوزه تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال پژوهشگران و طلاب، دبیرخانه «کتاب سال حوزه» زمکان ارسال آثار را تا پایان مردادماه تمدید کرد.

این دوره از جایزه ویژه کتاب سال حوزه به مناسبت هزار و پانصدمین سال‌روز میلاد خورشید هدایت، حضرت محمد مصطفی (ص) و در راستای تحقق شعار سال به پاس یک عمر تلاش علمیِ پژوهشگران فرهیخته در دو محور بنیادین شخصیت و سیره پیامبر اعظم (ص) و اقتصاد مقاومتی اعطا می کند.

شرایط شرکت‌کنندگان:

شرکت در این فراخوان برای عموم پژوهشگران، بدون محدودیت صنفی یا ملیتی آزاد است؛ از جمله:

طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه (داخل و خارج از کشور)؛

اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها؛

نویسندگان و پژوهشگران آزاد؛

ناشران (به نمایندگی از مؤلفان).

شرایط پذیرش آثار:

1.آثار ارسالی باید «کتاب» باشند که به‌صورت رسمی و قانونی به چاپ رسیده باشد.

2.بازه زمانی انتشار اثر: آثار منتشرشده از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۴۰۴ (بازه ۴۷ ساله).

3.آثار به زبان‌های غیرفارسی نیز پذیرفته می‌شوند.

4.آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵.

5.آیین اهدای جوایز هم‌زمان با همایش «کتاب سال حوزه» برگزار خواهد شد.

شیوه ارسال آثار:

پدیدآورندگان و ناشران محترم می‌توانند جهت شرکت در این جایزه، دو نسخه از اثر خود را به نشانی دبیرخانه ارسال نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم، می‌توانید با شماره تلفن دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.