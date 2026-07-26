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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

ارسال آثار به جایزه ویژه کتاب سال حوزه تمدید شد

ارسال آثار به جایزه ویژه کتاب سال حوزه تمدید شد

دبیرخانه «کتاب سال حوزه» زمکان ارسال آثار را تا پایان مردادماه تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال پژوهشگران و طلاب، دبیرخانه «کتاب سال حوزه» زمکان ارسال آثار را تا پایان مردادماه تمدید کرد.

این دوره از جایزه ویژه کتاب سال حوزه به مناسبت هزار و پانصدمین سال‌روز میلاد خورشید هدایت، حضرت محمد مصطفی (ص) و در راستای تحقق شعار سال به پاس یک عمر تلاش علمیِ پژوهشگران فرهیخته در دو محور بنیادین شخصیت و سیره پیامبر اعظم (ص) و اقتصاد مقاومتی اعطا می کند.

شرایط شرکت‌کنندگان:
شرکت در این فراخوان برای عموم پژوهشگران، بدون محدودیت صنفی یا ملیتی آزاد است؛ از جمله:
طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه (داخل و خارج از کشور)؛
اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها؛
نویسندگان و پژوهشگران آزاد؛
ناشران (به نمایندگی از مؤلفان).

شرایط پذیرش آثار:
1.آثار ارسالی باید «کتاب» باشند که به‌صورت رسمی و قانونی به چاپ رسیده باشد.
2.بازه زمانی انتشار اثر: آثار منتشرشده از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۴۰۴ (بازه ۴۷ ساله).
3.آثار به زبان‌های غیرفارسی نیز پذیرفته می‌شوند.
4.آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵.
5.آیین اهدای جوایز هم‌زمان با همایش «کتاب سال حوزه» برگزار خواهد شد.

شیوه ارسال آثار:
پدیدآورندگان و ناشران محترم می‌توانند جهت شرکت در این جایزه، دو نسخه از اثر خود را به نشانی دبیرخانه ارسال نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم، می‌توانید با شماره تلفن دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

کد مطلب 6899847
سیده فاطمه سادات کیایی

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