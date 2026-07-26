ارسال آثار به جایزه ویژه کتاب سال حوزه تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال پژوهشگران و طلاب، دبیرخانه «کتاب سال حوزه» زمکان ارسال آثار را تا پایان مردادماه تمدید کرد.
این دوره از جایزه ویژه کتاب سال حوزه به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد خورشید هدایت، حضرت محمد مصطفی (ص) و در راستای تحقق شعار سال به پاس یک عمر تلاش علمیِ پژوهشگران فرهیخته در دو محور بنیادین شخصیت و سیره پیامبر اعظم (ص) و اقتصاد مقاومتی اعطا می کند.
شرایط شرکتکنندگان:
شرکت در این فراخوان برای عموم پژوهشگران، بدون محدودیت صنفی یا ملیتی آزاد است؛ از جمله:
طلاب و فضلای حوزههای علمیه (داخل و خارج از کشور)؛
اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاهها؛
نویسندگان و پژوهشگران آزاد؛
ناشران (به نمایندگی از مؤلفان).
شرایط پذیرش آثار:
1.آثار ارسالی باید «کتاب» باشند که بهصورت رسمی و قانونی به چاپ رسیده باشد.
2.بازه زمانی انتشار اثر: آثار منتشرشده از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۴۰۴ (بازه ۴۷ ساله).
3.آثار به زبانهای غیرفارسی نیز پذیرفته میشوند.
4.آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵.
5.آیین اهدای جوایز همزمان با همایش «کتاب سال حوزه» برگزار خواهد شد.
شیوه ارسال آثار:
پدیدآورندگان و ناشران محترم میتوانند جهت شرکت در این جایزه، دو نسخه از اثر خود را به نشانی دبیرخانه ارسال نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگیهای لازم، میتوانید با شماره تلفن دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.
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