بازدید سردار رادان از مرز خسروی؛ بررسی روند تردد زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور بعد از ظهر یکشنبه با حضور در مرز بینالمللی خسروی، از روند خدمترسانی و تردد زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی بازدید کرد.
در این بازدید، فرمانده کل انتظامی کشور ضمن بررسی آخرین وضعیت تردد زائران، در جریان روند فعالیت نیروهای انتظامی و خدماترسان مستقر در مرز خسروی قرار گرفت.
سردار رادان همچنین با حضور در جمع زائران اربعین حسینی، با تعدادی از آنان گفتگو کرد و از نزدیک در جریان شرایط تردد، خدمات ارائهشده و مسائل مورد توجه زائران قرار گرفت.
مرز بینالمللی خسروی در شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه، یکی از گذرگاههای اصلی تردد زائران اربعین حسینی است که امسال با توسعه زیرساختها و افزایش امکانات، آماده میزبانی از خیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده است.
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