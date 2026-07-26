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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

بازدید سردار رادان از مرز خسروی؛ بررسی روند تردد زائران اربعین

بازدید سردار رادان از مرز خسروی؛ بررسی روند تردد زائران اربعین

کرمانشاه- فرمانده کل انتظامی کشور با حضور در مرز بین‌المللی خسروی، روند تردد زائران اربعین حسینی را بررسی و با جمعی از زائران گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور بعد از ظهر یکشنبه با حضور در مرز بین‌المللی خسروی، از روند خدمت‌رسانی و تردد زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی بازدید کرد.

بازدید سردار رادان از مرز خسروی؛ بررسی روند تردد زائران اربعین

در این بازدید، فرمانده کل انتظامی کشور ضمن بررسی آخرین وضعیت تردد زائران، در جریان روند فعالیت نیروهای انتظامی و خدمات‌رسان مستقر در مرز خسروی قرار گرفت.

بازدید سردار رادان از مرز خسروی؛ بررسی روند تردد زائران اربعین

سردار رادان همچنین با حضور در جمع زائران اربعین حسینی، با تعدادی از آنان گفتگو کرد و از نزدیک در جریان شرایط تردد، خدمات ارائه‌شده و مسائل مورد توجه زائران قرار گرفت.

مرز بین‌المللی خسروی در شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه، یکی از گذرگاه‌های اصلی تردد زائران اربعین حسینی است که امسال با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش امکانات، آماده میزبانی از خیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده است.

کد مطلب 6899899

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