بازسازی اماکن خسارت دیده از جنگ رمضان در اصفهان؛ ۳۷۹۰ خانه مرمت شد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها- ندا سپاهی: اصفهان پس از پایتخت در جنگ رمضان بیشترین حملات را شاهد بود.

طبق آخرین آمار از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری در شهرهای مختلف استان اصفهان بر اثر موج حملات آسیب دید.

پیش‌بینی آسیب ۹ هزار واحد مسکونی در شهر اصفهان

در این ارتباط سید سلمان قاضی عسکر دستیار ویژه شهردار و دبیر اجرایی ستاد بازسازی اماکن مردمی شهر اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید: تاکنون ۱۰ هزار پیام در سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری اصفهان در رابطه با خسارات جزئی و کلی ناشی از جنگ توسط شهروندان ثبت شده است.

وی می‌افزاید: آسیب‌های جزئی شامل شکستگی شیشه، آسیب دیدن پنجره‌ها و درها و خرابی‌های ظاهری مثل کناف است که در آن‌ها سازه اصلی ساختمان آسیب ندیده است اما آسیب‌های کلی زمانی رخ می‌دهد که تاسیسات خراب شوند، دیوارها فرو بریزند یا درها و پنجره‌ها کنده شوند و در بدترین حالت، تخریب کامل شامل مناطقی است که متأسفانه مورد اصابت مستقیم پهپاد یا موشک قرار گرفته‌اند.

دستیار ویژه شهردار اصفهان خاطرنشان می‌کند: طبق قانون فعلی، شهرداری موظف به رسیدگی به آسیب‌های جزئی است اما ما فراتر از وظایف قانونی عمل کردیم و وارد تمام موارد شدیم و از حدود ۱۰ هزار پیام دریافتی در سامانه ۱۳۷، تا امروز هشت هزار و ۷۵۶ مورد بازدید شده است.

به گفته قاضی عسکر، مجموع آسیب‌ها به حدود ۹ هزار مورد می رسد که از این تعداد، حدود هشت هزار و ۲۰۰ مورد آسیب جزئی و بقیه آسیب‌های کلی است.

تاکنون ۲۸۰۰ واحد مسکونی در شهر اصفهان بازسازی شده

قاضی عسکر با بیان اینکه در حال حاضر، یک هزار و ۴۵۰ نفر از شهروندان در مراکز اسکان اضطراری مستقر هستند، ادامه می‌دهد: خبر خوب این است که تاکنون ۲۵۰ خانوار که خانه‌های آنها مرمت و بازسازی شده، توانستند از هتل‌ها خارج شده و به زندگی عادی خود بازگردند.

۱۷.۵ درصد بودجه ۱۴۰۵ شهرداری برای بازسازی هزینه می‌شود

قاضی عسکر دستیار ویژه شهردار اصفهان در ستاد بازسازی شهر می‌گوید: هدف ما این است که تا یک ماه آینده، بازسازی‌های سطح یک و جزئی بیش از ۸۲۰۰ واحد را، در صورت تأمین مواد اولیه، به اتمام برسانیم.

جلوه‌ای از ایثار اصفهانی‌ها در بحبوحه جنگ

دبیر اجرایی ستاد بازسازی اماکن مردمی شهر اصفهان می‌گوید: نکته بسیار قابل توجه و امیدبخش این است که خیران بزرگ شهر اصفهان با همتی والا به یاری شهرداری آمده‌اند. اگر مردم و خیران خودشان وارد نمی‌شدند، پیشبرد این امور به تنهایی برای شهرداری بسیار دشوار بود.

به گفته قاضی عسکر، در همین راستا، خیران ۱۴۰ واحد آپارتمانی را در اختیار آسیب‌دیدگان قرار دادند تا آن‌ها به مدت یک سال در آنجا زندگی کنند؛ این اقدام به‌طور مستقیم از نیاز به ودیعه مسکن می‌کاهد و بار مالی را سبک‌تر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مردم در تهیه مصالحی مثل شیشه و کناف نیز کمک کردند و گروه‌های جهادی با تیم‌های فنی خود در قالب پویش نذر خدمت به شدت فعال شدند، خاطرنشان می‌کند: حالا تنها کاری که باید انجام دهیم، سرعت بخشیدن به بازسازی است تا مردم آسیب‌دیده بتوانند به زندگی عادی بازگردند.

آسیب ۴۶۳۴ واحد مسکونی و تجاری در شهرهای مختلف اصفهان

در همین ارتباط منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید: بر اساس آخرین گزارش بنیاد مسکن استان، در جنگ تحمیلی سوم چهار هزار و ۶۳۴ مورد واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده است.

بنیاد مسکن اصفهان ۹۹۰ واحد مسکونی را در استان بازسازی کرد

شیشه‌فروش می افزاید: فرم‌های ارزیابی طبق ضوابط ابلاغی تکمیل شده تا پرونده‌ها برای معرفی افراد خسارت دیده به بانک جهت دریافت تسهیلات تشکیل شود. تاکنون خسارت‌های جزئی مانند شکستگی شیشه و تعمیرات سبک برای ۹۹۰ واحد در شهرستان‌ها توسط بنیاد مسکن برطرف و بازسازی آن‌ها انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸۰ نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شدند، تصریح می‌کند: مردم باید برای پیگیری مراحل پرونده خود به بنیاد مسکن در شهرستان‌ها و در شهر اصفهان باید به شهرداری مراجعه کنند.