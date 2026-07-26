به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سبحانی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی با رسانه‌ها در حاشیه سفر به استان خوزستان اظهار کرد: به نمایندگی از سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک بازدید کردم تا از نزدیک خسارت‌های وارد شده به این مرکز درمانی در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بررسی کنم.

وی افزود: وزارت امور خارجه پس از آسیب به مراکز درمانی کشور تصمیم گرفت در بازسازی یکی از بیمارستان‌های آسیب‌دیده مشارکت کند.

معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه ادامه داد: پس از توافق میان وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد وزارت امور خارجه با همراهی کارکنان خود، خیرین و ایرانیان خارج از کشور در بازسازی یکی از بیمارستان‌ها مشارکت داشته باشد که بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک برای این منظور انتخاب شد.

وی بیان کرد: در این سفر به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بخش‌های مختلف بیمارستان بازدید کردیم و وضعیت این مرکز درمانی به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت.

سبحانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: با توجه به خسارت‌های وارد شده، تلاش خواهیم کرد در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در بازسازی و تأمین تجهیزات بیمارستان امام علی(ع) مشارکت کنیم و این اقدام به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش کادر درمان اظهار کرد: تنها ساعاتی پس از حمله دشمن، عملیات بازسازی آغاز شد و بخش‌های مختلف از جمله دیالیز دوباره به چرخه خدمت بازگشت.

معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه گفت: آنچه در بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک مشاهده کردم، جلوه‌ای از یک اقدام جهادی بود که به همت پزشکان، پرستاران و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رقم خورد و این تلاش‌ها در امتداد مجاهدت‌های میدان، دیپلماسی و خدمت‌رسانی به مجروحان و بیماران قرار دارد.

وی در ادامه سفر خود به خوزستان از پایانه مرزی چذابه نیز بازدید کرد و گفت: از نزدیک در جریان خدمات موکب‌ها و درمانگاه مرزی به زائران اربعین حسینی قرار گرفتیم.

سبحانی افزود: کارکنان درمانگاه مرزی و دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی با وجود گرمای شدید هوا و شرایط سخت، با روحیه‌ای جهادی در حال ارائه خدمات به زائران هستند و تلاش آنان شایسته قدردانی است.