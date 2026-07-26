پایداری خدمات درمانی اندیمشک و چذابه قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سبحانی عصر امروز یکشنبه با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک و درمانگاه شهید علی هاشمی مستقر در پایانه مرزی چذابه بازدید کرد.

وی در نخستین بخش این بازدید با حضور در بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک از روند ارائه خدمات درمانی، بخش‌های آسیب‌دیده و استمرار خدمت‌رسانی این مرکز پس از حملات دشمن در جنگ تحمیلی سوم بازدید کرد.

معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه همچنین روند بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، نحوه مدیریت بحران، اقدامات انجام شده برای حفظ تداوم خدمات درمانی و برنامه‌های ارتقای آمادگی بیمارستان در شرایط اضطراری را مورد ارزیابی قرار داد.

سبحانی در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان از تعدادی بیماران عیادت کرد و با همراهان آنان و کادر درمان به گفتگو پرداخت.

وی گفت: از تلاش‌ها و ایثار کارکنان بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک در حفظ پایداری خدمات سلامت در شرایط بحرانی قدردانی می‌کنم.

در ادامه این بازدید، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گزارشی از خسارات وارد شده به بیمارستان در پی دو حمله دشمن در جنگ تحمیلی سوم و همچنین اقدامات انجام شده برای بازگشت سریع بخش‌های حیاتی از جمله اورژانس، خدمات پاراکلینیکی و بخش دیالیز به چرخه خدمت ارائه کردند.

معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه سپس با حضور در پایانه مرزی چذابه از درمانگاه شهید علی هاشمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بازدید و روند ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی را بررسی کرد.

وی در این بازدید از بخش‌های مختلف درمانگاه شامل پذیرش بیماران، داروخانه، واحدهای مراقبت‌های بهداشتی، محل استقرار نیروهای عملیاتی و نحوه سازماندهی عملیات سلامت اربعین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مرز چذابه دیدن کرد.

سبحانی گفت: فعالیت شبانه‌روزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درمانگاه برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین، شایسته تقدیر است.

وی افزود: تلاش نیروهای فوریت‌های پزشکی، کادر مراقبت‌های بهداشتی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پاسخگویی به افزایش مراجعات زائران، نقش مهمی در موفقیت عملیات سلامت اربعین دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی به عنوان یکی از مراکز اصلی ارائه خدمات سلامت در مرز چذابه، همه ساله با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خدمات درمانی، دارویی، بهداشتی، اورژانسی و اقدامات پیشگیرانه را به زائران اربعین حسینی ارائه می‌کند.

با توجه به تعیین مرز چذابه به عنوان مسیر تردد اتباع و مهاجران خارجی غیرمقیم از کشورهای افغانستان، پاکستان و شبه‌قاره هند، این درمانگاه نقش محوری در پشتیبانی از عملیات سلامت یکی از پرترددترین گذرگاه‌های زمینی کشور بر عهده دارد.