مراکز اهدای خون خواجو اصفهان و کاشان بعد از افطار فعال است

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف فرآورده‌های خونی در روزهای پایانی سال، برنامه‌ریزی لازم برای فعالیت مراکز اهدای خون در ساعات صبح و بعد از افطار انجام شده است تا پاسخگوی نیاز بیماران باشیم.

وی افزود: مرکز اهدای خون خواجو اصفهان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ و همچنین از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: مرکز اهدای خون کاشان نیز در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ و در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰ فعال خواهد بود.

دهراب‌پور با تأکید بر اهمیت حفظ ذخایر خونی استان در روزهای پایانی سال گفت: از همه اهداکنندگان با هر گروه خونی دعوت می‌کنیم برای کمک به بیماران نیازمند، به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فرد اهداکننده باید حداقل ۶ ساعت پیش از اهدای خون غذا مصرف کرده باشد، بهترین زمان برای اهدای خون، ساعات ابتدایی روز و یا حدود یک ساعت پس از صرف افطار است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در پایان گفت: ساعات فعالیت سایر مراکز اهدای خون استان شامل شهید حججی اصفهان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان، خمینی‌شهر، نائین، شاهین‌شهر و زرین‌شهر در ماه مبارک رمضان، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.