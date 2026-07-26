  1. استانها
  2. قم
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

محسنی‌ اژه‌ای: مردم فقط عدالت، سرعت و تکریم در دستگاه قضا را می‌خواهند

محسنی‌ اژه‌ای: مردم فقط عدالت، سرعت و تکریم در دستگاه قضا را می‌خواهند

قم- رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه انتظار مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی دقیق، سریع و عادلانه همراه با تکریم مراجعان است، گفت: تحقق این مطالبه بحق، وظیفه همه مسئولان و کارکنان قضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در جریان سفر خود به شهر مقدس قم، با جمعی از قضات و کارکنان قضایی این استان، دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، با تاکید بر اینکه در مقطعی خاص از تاریخ ایران و تاریخ جمهوری اسلامی قرار داریم، اظهار کرد: به برکت خون مطهر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر و در صدر آنها امام شهیدمان، خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، بعثت ملت رقم خورد و اتحاد و انسجام زایدالوصفی در ایران اسلامی پدید آمد. همه ما موظف و مکلف هستیم تا از این دستاورد مقدس، پاسداری و صیانت کنیم.

رئیس دستگاه قضا، شکرانه‌ی نعمت ظفرمندی بر دشمن را خدمت بی‌منت به مردم دانست و تصریح کرد: ملت مبعوث شده‌ی ما با حضور دشمن‌شکن خود در میدان، ابرقدرت مادی دنیا یعنی آمریکای جنایتکار و متجاوز را به زانو درآورد. این ملت گرانقدر و مجاهد شایسته‌ی دریافت برترین و بهترین خدمات است؛ ما به عنوان خادمان مردم در سنگر قضا، برای خدمت بی‌منت به این مردم، نباید شب و روز بشناسیم و ضروری است پیوسته به آحاد مردم خدمت کنیم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: توقع و انتظار مردم از ما، توقع بالایی نیست؛ مردم از ما می‌خواهند که امورات قضایی آنها را دقیق، سریع و عادلانه انجام دهیم و آنان را در هنگام مراجعه به مراجع قضایی تکریم کنیم؛ این خواسته مردم، حقیقتاً خواسته‌ی بحقی است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.

قاضی‌القضات با تاکید بر اهمیت حُسن‌خلق با مردم، خاطرنشان کرد: همه ما مسئولان و کارکنان قضایی، موظف و مکلف هستیم که با مردم و عموم مراجعان به دستگاه قضایی، فارغ از هر جایگاهی که دارند، حُسن‌خلق داشته باشیم؛ اینکه با مردم حُسن‌خلق داشته باشیم، نه نیاز به بودجه و اعتبار دارد و نه نیاز به تجهیزات؛ صرفاً باید با متانت و صبوری و زبان نرم و لیّن، مردم و مراجعان را تکریم کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به جهاد همکاران قضایی طی بیش از یک سال اخیر اظهار کرد: طی بیش از یک سال اخیر که کشور ما دو جنگ تحمیلی و یک کودتا را پشت سر گذاشته است، حقیقتاً قاطبه همکاران قضایی ما، جهاد کردند و بعضاً حتی در زیر بمباران دشمن نیز به محل کار مراجعه کردند و اجازه ندادند که کار مردم روی زمین بماند.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش در این نشست، توصیه‌هایی تخصصی درخصوص اتقان آرای صادره از محاکم قضایی ارائه کرد.

کد مطلب 6900040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها