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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۹

طلاجوران: دشمن امروز با رسانه افکار را نشانه گرفته است

طلاجوران: دشمن امروز با رسانه افکار را نشانه گرفته است

رشت-مداح اهل بیت (ع) با هشدار نسبت به جنگ روانی دشمن گفت: دشمن امروز با رسانه افکار را نشانه گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر طلاجوران شامگاه یکشنبه در قرارگاه رسانه‌ای شهید علی محمد نایینی در رشت در گفتگو با رسانه ها ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه اصحاب رسانه، اظهار کرد: امروز جامعه ما علاوه بر جنگ نظامی، در یک جنگ رسانه‌ای تمام‌عیار قرار دارد که این مسئله به خوبی نشان‌دهنده جایگاه راهبردی و تأثیرگذار رسانه در معادلات کنونی است.

وی با اشاره به اهمیت تقابل رسانه‌ای و نقش آن در شکل‌دهی به افکار عمومی، تصریح کرد: پس از پشت سر گذاشتن حوادث دی ماه سال گذشته، انتظار وقوع اتفاقات خوشایندی را نداشتیم، اما خون پاک شهید آیت‌الله رئیسی، رهبر شهید انقلاب، سرنوشت ایران را دگرگون کرد و مسیر جدیدی را پیش روی کشور گشود.

مداح اهل بیت (ع) ضمن ابراز خوشحالی از حضور در تجمع باشکوه مردم رشت، گفت: با وجود گذشت چهار ماه از آخرین حضور عمومی‌ام در اجتماعات، امشب شاهد حضور بی‌نظیر و باشکوه مردم رشت در این جمع بودم که نشان‌دهنده عمق ارادت آنان به اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی است.

طلاجوران با اشاره به رویارویی رسانه‌ای کنونی، ابراز امیدواری کرد: روز به روز شاهد قوی‌تر شدن رسانه داخلی باشیم، چراکه امروز دشمن با بهره‌گیری از جنگ روانی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در چنین شرایطی، نقش رسانه‌های متعهد و انقلابی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن، تصریح کرد: همان‌گونه که در جنگ نظامی با عنایت الهی و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری به پیروزی رسیدیم، امیدواریم در جنگ رسانه‌ای نیز شاهد پیروزی جبهه حق بر باطل باشیم و رسانه‌های داخلی بتوانند در این میدان، حقایق را به درستی منعکس کنند.

کد مطلب 6900124

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