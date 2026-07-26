کردستان مهیای میزبانی از زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی شامگاه یکشنبه در نشست وبیناری ستاد مرکزی اربعین که به ریاست وزیر کشور و با حضور استانداران استان‌های مختلف برگزار شد، با اشاره به جایگاه مرز باشماق در تردد زائران، اظهار کرد: مردم کردستان همچون سال‌های گذشته با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حضور دارند و تلاش می‌کنند میزبانی در شأن این رویداد بزرگ معنوی رقم بخورد.

وی با بیان اینکه مرز باشماق از امنیت مطلوب و شرایط مناسب برای تردد برخوردار است، افزود: این گذرگاه مرزی هر سال میزبان شمار زیادی از زائرانی است که از نقاط مختلف کشور راهی کربلای معلی می‌شوند و به همین دلیل از مسیرهای مهم تردد اربعین به شمار می‌رود.

استاندار کردستان ادامه داد: زائران استان‌های مختلف کشور در مسیر عزیمت به عراق از کردستان عبور می‌کنند و با استقبال و خدمات‌رسانی مردم این استان مواجه می‌شوند.

زره‌تن لهونی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع نواقص سال‌های گذشته، تصریح کرد: بررسی تجربه‌های ادوار گذشته و برگزاری جلسات کارشناسی، زمینه رفع بخشی از مشکلات زیرساختی را فراهم کرده و امسال مسیر تردد زائران و بازرگانان در مرز باشماق نیز از یکدیگر تفکیک شده است تا عبور و مرور با سهولت بیشتری انجام گیرد.

وی از استقرار بیش از ۸۰ موکب در مسیر تردد زائران در سطح استان خبر داد و گفت: علاوه بر این، پنج موکب با مدیریت استان کردستان در خاک عراق نیز خدمات مختلفی به زائران اربعین ارائه خواهند کرد.

استاندار کردستان همچنین از پیش‌بینی ظرفیت اسکان برای هفت هزار نفر در شهرستان مریوان خبر داد و افزود: در دیگر شهرستان‌های استان نیز امکانات لازم برای پذیرش و اسکان زائران فراهم شده و از این بابت محدودیتی وجود ندارد.

زره‌تن لهونی با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهپیمایی اربعین، این اجتماع بزرگ را جلوه‌ای از وحدت و همدلی امت اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: اربعین ظرفیت ارزشمندی برای تقویت انسجام ملی، همبستگی دینی و گسترش فرهنگ ایثار و خدمت است.

در این نشست، آخرین روند آماده‌سازی استان‌های مرزی برای میزبانی از زائران اربعین بررسی شد و بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای خدمات مواکب، تأمین امنیت، افزایش رفاه زائران و تسهیل تردد در مرزهای کشور تأکید شد.