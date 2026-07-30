لهونی: کیفیت خدمات به زائران اربعین در مرز باشماق باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از مرز بین‌المللی باشماق و موکب‌های مستقر در این گذرگاه مرزی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، بهترین خدمات را به زائران اربعین حسینی ارائه دهند و زمینه عبور آسان، ایمن و آرام آنان را فراهم کنند.

وی با حضور در بخش‌های مختلف مرز باشماق، از نزدیک روند ارائه خدمات به زائران را بررسی کرد و در گفت‌وگو با مسئولان ستاد اربعین، نیروهای امدادی، عوامل اجرایی و خادمان موکب‌ها، در جریان آخرین وضعیت خدمات‌رسانی قرار گرفت.

لزوم تقویت کیفیت خدمات در مرز باشماق

استاندار کردستان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی خادمان اربعین، بر ارتقای کیفیت خدمات در حوزه‌های اسکان، تغذیه، درمان، خدمات رفاهی، فرهنگی و راهنمایی زائران تأکید کرد و افزود: هدف همه مجموعه‌های خدمت‌رسان، فراهم کردن سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

لهونی همچنین بر رفع سریع موانع احتمالی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار استمرار نظارت میدانی بر روند خدمات‌رسانی در مرز باشماق شد.

ظرفیت‌های فرهنگی در خدمت زائران اربعین

استاندار کردستان در ادامه با حضور در موکب فرهنگ و هنر، از نمایشگاه آثار مدرسه «شجره طیبه» میناب بازدید کرد و فعالیت‌های فرهنگی و هنری ارائه شده در این نمایشگاه را مورد تحسین قرار داد.

وی با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در تبیین پیام عاشورا اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، فرصت ارزشمندی برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت، فرهنگ عاشورا و معرفی استعدادهای نسل جوان در فضای معنوی اربعین است.

در حاشیه این بازدید نیز بسته‌های فرهنگی شامل کتابچه‌های معرفتی، محصولات آموزشی، اقلام فرهنگی و هدایای ویژه میان زائران توزیع شد؛ بسته‌هایی که با هدف ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، آشنایی بیشتر زائران با فرهنگ اربعین و تقویت روحیه همدلی و ایثار در اختیار آنان قرار گرفت.

بازدید استاندار کردستان از مرز باشماق و موکب‌های مستقر، با هدف ارزیابی میدانی روند خدمت‌رسانی، بررسی مشکلات احتمالی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام شد تا خدمات‌رسانی به زائران اربعین با کیفیت مطلوب‌تری تداوم یابد.