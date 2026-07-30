لهونی: مردم کردستان با ارادت آماده پذیرایی از زائران اربعین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی شامگاه پنجشنبه در بازدید از مواکب اربعین حسینی در مرز باشماق مریوان، از آمادگی کامل استان برای میزبانی و خدمترسانی به زائران خبر داد و اظهار کرد: مردم کردستان همانند سالهای گذشته با علاقه و ارادت پای کار آمدهاند تا پذیرای زائران اربعین باشند.
وی با بیان اینکه امسال شرایط مرز باشماق نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، افزود: یکی از اقدامات مؤثر، جداسازی مسیر ورود مسافران بود که باعث ایجاد نظم بیشتر و تسهیل در تردد زائران شده است.
استاندار کردستان ضمن قدردانی از مردم، مسئولان شهرستان مریوان، ادارهکل راهداری و دستگاههای اجرایی و فرهنگی مستقر در مرز باشماق، عنوان کرد: همه مجموعهها برای فراهم کردن شرایط مناسب حضور زائران پای کار هستند و از همه خادمان مواکب که در این مسیر خدمترسانی میکنند، تشکر میکنیم.
لهونی با دعوت از زائران برای انتخاب استان کردستان به عنوان مسیر تردد اربعین، گفت: در تمامی شهرستانهای استان آمادگی لازم برای پذیرایی از زائران وجود دارد و در مریوان نیز امکانات اسکان، حملونقل و خدمات مورد نیاز فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: آبوهوای مناسب کردستان و خنکتر بودن مسیر باشماق نسبت به بسیاری از مسیرهای دیگر، در کنار امنیت کامل و امکانات فراهمشده، شرایط مطلوبی را برای زائران ایجاد کرده است.
استاندار کردستان تأکید کرد: مجموعه استان آماده است تا با همکاری مردم و دستگاههای مختلف، خدمات شایستهای به زائران اربعین حسینی ارائه دهد.
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