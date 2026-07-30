  1. استانها
  2. کردستان
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰

لهونی: مردم کردستان با ارادت آماده پذیرایی از زائران اربعین هستند

لهونی: مردم کردستان با ارادت آماده پذیرایی از زائران اربعین هستند

سنندج- استاندار کردستان با اشاره به آمادگی کامل کردستان برای میزبانی از زائران اربعین گفت: مردم استان همانند سال‌های گذشته با علاقه و دلدادگی پای خدمت‌رسانی به زائران ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی شامگاه پنجشنبه در بازدید از مواکب اربعین حسینی در مرز باشماق مریوان، از آمادگی کامل استان برای میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و اظهار کرد: مردم کردستان همانند سال‌های گذشته با علاقه و ارادت پای کار آمده‌اند تا پذیرای زائران اربعین باشند.

وی با بیان اینکه امسال شرایط مرز باشماق نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، افزود: یکی از اقدامات مؤثر، جداسازی مسیر ورود مسافران بود که باعث ایجاد نظم بیشتر و تسهیل در تردد زائران شده است.

استاندار کردستان ضمن قدردانی از مردم، مسئولان شهرستان مریوان، اداره‌کل راهداری و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی مستقر در مرز باشماق، عنوان کرد: همه مجموعه‌ها برای فراهم کردن شرایط مناسب حضور زائران پای کار هستند و از همه خادمان مواکب که در این مسیر خدمت‌رسانی می‌کنند، تشکر می‌کنیم.

لهونی با دعوت از زائران برای انتخاب استان کردستان به عنوان مسیر تردد اربعین، گفت: در تمامی شهرستان‌های استان آمادگی لازم برای پذیرایی از زائران وجود دارد و در مریوان نیز امکانات اسکان، حمل‌ونقل و خدمات مورد نیاز فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: آب‌وهوای مناسب کردستان و خنک‌تر بودن مسیر باشماق نسبت به بسیاری از مسیرهای دیگر، در کنار امنیت کامل و امکانات فراهم‌شده، شرایط مطلوبی را برای زائران ایجاد کرده است.

استاندار کردستان تأکید کرد: مجموعه استان آماده است تا با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف، خدمات شایسته‌ای به زائران اربعین حسینی ارائه دهد.

کد مطلب 6904064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها