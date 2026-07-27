https://mehrnews.com/x3cFSP ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۳ کد مطلب 6900170 استانها گلستان استانها گلستان ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۳ حضور پرشور گرگانیها در موج ۱۴۸ اجتماع شبانه گرگان_اقشار مختلف مردم گرگان در صد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه با حضور پرشور خود بر تداوم وحدت و همدلی تأکید کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6900170 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم سلماس در تداوم شبهای اقتدار ملی یکصد وچهل و هفتمین حضور مردم ارومیه در رزمگاه شبانه تشییع پیکر شهید حامد دایی زاده همزمان با تجمع شبانه مردم ارومیه صدو چهل و هشتمین موج حضور زنجانیها در میدان اجتماع حماسی مردم دیار میرزا با نوای «امیر طلاجوران» یکصد و چهل و هشتمین شب تجمع مردم بوشهر تداوم حضور مردمی در سنندج؛ روایت ۱۴۷ شب همراهی با ایران برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
نظر شما