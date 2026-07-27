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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۳

حضور پرشور گرگانی‌ها در موج ۱۴۸ اجتماع شبانه

حضور پرشور گرگانی‌ها در موج ۱۴۸ اجتماع شبانه

گرگان_اقشار مختلف مردم گرگان در صد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه با حضور پرشور خود بر تداوم وحدت و همدلی تأکید کردند.

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کد مطلب 6900170

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