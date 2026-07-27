https://mehrnews.com/x3cFSQ ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۶ کد مطلب 6900171 استانها گلستان استانها گلستان ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۶ تداوم حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه گالیکش_اجتماع شبانه مردم گالیکش با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد و حاضران بر استمرار وحدت و همدلی تأکید کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 6900171 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم سلماس در تداوم شبهای اقتدار ملی یکصد وچهل و هفتمین حضور مردم ارومیه در رزمگاه شبانه تشییع پیکر شهید حامد دایی زاده همزمان با تجمع شبانه مردم ارومیه صدو چهل و هشتمین موج حضور زنجانیها در میدان اجتماع حماسی مردم دیار میرزا با نوای «امیر طلاجوران» یکصد و چهل و هشتمین شب تجمع مردم بوشهر تداوم حضور مردمی در سنندج؛ روایت ۱۴۷ شب همراهی با ایران برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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