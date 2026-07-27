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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۶

تداوم حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه

تداوم حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه

گالیکش_اجتماع شبانه مردم گالیکش با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد و حاضران بر استمرار وحدت و همدلی تأکید کردند.

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کد مطلب 6900171

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