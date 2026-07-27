به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه بذرافشان، دبیر اجرایی آیین نکوداشت روز داروساز، گفت: امسال جامعه داروسازی ایران شاهد رخدادی متفاوت و تاریخی خواهد بود. برای نخستینبار، دو رویداد مهم و سنتی این حوزه که سالها بهصورت مستقل برگزار میشد، در قالب یک برنامه مشترک و با مشارکت انجمن داروسازان ایران و انجمن علمی داروسازان ایران برگزار خواهند شد؛ اتفاقی که میتواند نمادی از همدلی، همافزایی و همگرایی بیش از پیش خانواده بزرگ داروسازی کشور باشد.
وی افزود: بر این اساس، چهلوهشتمین مراسم بزرگداشت «روز ملی داروسازی ایران»، پنجم شهریور ۱۴۰۵ و بیست و سومین کنگره سالانه انجمن علمی داروسازان ایران از چهارم تا ششم شهریور ۱۴۰۵ با حداکثر امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.
بذرافشان ادامه داد: این رویداد مشترک، فرصتی ارزشمند برای گردهمایی جامعه داروسازی، از فعالان حوزه سلامت و شرکتهای دارویی گرفته تا اساتید دانشگاهی و مدیران صنایع دارویی کشور خواهد بود تا در فضایی مبتنی بر تعامل و همکاری، ضمن پاسداشت جایگاه حرفه داروسازی، به بررسی تازهترین دستاوردهای علمی و چالشهای پیشروی حوزه داروسازی بپردازند.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، تاکید کرد: بیتردید، همدلی شکلگرفته میان تشکلهای حرفهای و علمی داروسازی، میتواند زمینهساز تقویت جایگاه داروسازی ایران و ارتقای نقش این حرفه در نظام سلامت کشور باشد.
وی افزود: امید است این همگرایی، سرآغازی باشد برای شکلگیری ظرفیتهای جدید در عرصههای علمی، حرفهای و صنعتی و به رشد و شکوفایی هرچه بیشتر حوزه دارویی کشور منجر شود.
بذرافشان همچنین گفت: در حاشیه این رویداد، نمایشگاه تخصصی مرتبط نیز برگزار خواهد شد که مدیریت و برنامهریزی آن بر عهده انجمن علمی داروسازان ایران است. همچنین، شرکتهای دارویی، تولیدکنندگان و فعالان صنعت و سلامت که علاقهمند به مشارکت و حمایت از چهل و هشتمین مراسم بزرگداشت روز ملی داروسازی و اسپانسری در این نکوداشت هستند، میتوانند از طریق انجمن داروسازان ایران آمادگی خود را اعلام کنند.
دبیر اجرایی آیین نکوداشت روز داروساز، در پایان افزود: شهریور ۱۴۰۵، فرصت استثنایی برای نمایش انسجام، توانمندی و ظرفیتهای جامعه داروسازی ایران خواهد بود؛ رویدادی که میتواند به الگویی ماندگار از همدلی میان نهادهای علمی و حرفه ای حوزه داروسازی کشور تبدیل شود.
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