توزیع ۶۰۰ قلم کالای اساسی در سمنان؛ گامی برای ارتقای رفاه مددجویان

محمدحسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ارتقا سطح رفاه و گرامیداشت یاد و نام «رهبر شهید» در دستور کار است، اظهار کرد: طی مراسمی اقلام ضروری برای نیازمندان تهیه و بین آن‌ها توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقلام شامل یخچال، آب‌گرم‌کن و تجهیزات سرمایشی است، ادامه داد: هدف از این اقدام بهبود کیفیت زندگی مددجویان و کاهش فشارهای معیشتی، به‌ویژه در فصل گرما، میان خانواده‌های نیازمندان است.

مدیر کل کمیته امداد استان با اشاره به اجرای پویش «خنکای نسیم» توضیح داد: با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و همراهی خیران، تاکنون ۲۴۰ دستگاه کولر با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

ذوافقاری ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تأمین و توزیع ۶۰۰ دستگاه کولر برای خانواده‌های تحت حمایت در دستور کار قرار دارد که پس از توزیع ۲۴۰ دستگاه، روند تأمین ۳۶۰ دستگاه باقی‌مانده همچنان ادامه دارد.

وی با قدردانی از همراهی خیران، صاحبان صنایع و نهادهای حامی، خاطر نشان کرد: مشارکت‌های مردمی مهم‌ترین پشتوانه توسعه خدمات حمایتی و ارتقای رفاه خانواده‌های نیازمند به شمار می رود که بر اساس آن تداوم این همکاری‌ها مورد تأکید است.