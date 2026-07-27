حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: عظمت راهپیمایی اربعین و اجتماع میلیونی شیعیان، عزت و آبروی مکتب اهل‌بیت (ع) است و اگر بخواهیم پرچم سرخ عاشورا و پرچم پرافتخار اربعین همواره برافراشته بماند، باید سه اصل اساسی معرفت، محبت و اطاعت را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

وی افزود: نخستین گام در مسیر دین، شناخت صحیح خداوند، پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است و پس از آن، محبت و ولایت اهل‌بیت (ع) قرار دارد؛ همان‌گونه که خداوند در قرآن کریم مودت اهل‌بیت را مزد رسالت پیامبر اسلام (ص) معرفی کرده است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: معرفت بدون محبت و محبت بدون اطاعت، انسان را به مقصد نمی‌رساند و دوستداران اهل‌بیت (ع) و وارثان فرهنگ عاشورا باید این سه رکن را در کنار یکدیگر حفظ کنند تا بتوانند پیام نهضت حسینی را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

دهشیری تصریح کرد: برای تداوم حرکت عظیم مردمی و حفظ این اجتماع نیز سه اصل وحدت، استقامت و اطاعت ضروری است و اگر این میدان بخواهد اثرگذار، دشمن‌شکن و ماندگار باشد، همه مردم باید زیر پرچم وحدت گرد هم آیند، در این مسیر استقامت داشته باشند و از ولی‌امر مسلمین تبعیت کنند.

وی بیان کرد: نقطه مشترک فرهنگ اربعین و استمرار حضور مردم در میدان، اطاعت از ولایت است و همان‌گونه که مسیر اربعین با معرفت آغاز و به اطاعت ختم می‌شود، حفظ این نهضت مردمی نیز بدون وحدت، استقامت و اطاعت امکان‌پذیر نخواهد بود.

امام‌جمعه اردستان گفت: قرآن کریم به اهل ایمان وعده داده است کسانی که در راه خدا استقامت کنند، مشمول نزول فرشتگان الهی خواهند شد و آنان را به نترسیدن از دشمن، اندوهگین نشدن از سختی‌ها و بشارت به بهشت دعوت می‌کنند.

دهشیری عنوان کرد: همه مردم موظف هستند پیام الهی «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» را سرلوحه خود قرار دهند و از هرگونه سخن و اقدامی که موجب اختلاف و تفرقه در جامعه شود، پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: هر فرد یا جریانی که مردم را به اختلاف دعوت کند، در مسیر خواسته‌های دشمنان اسلام حرکت می‌کند و نباید اجازه داد صدای وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران تضعیف شود.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: دشمنان از حضور گسترده مردم در این اجتماعات هراس دارند، زیرا این حضور نماد اقتدار، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و شعار «هیهات منا الذله» همچنان پیام زنده ملت ایران به دشمنان خواهد بود.

دهشیری اضافه کرد: برای دستیابی به معرفت، محبت، وحدت و استقامت، باید به قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت (ع) و پایگاه‌های معرفت‌افزا همچون نماز جماعت، حج و نماز جمعه پناه برد.

وی با اشاره به سالروز نخستین اقامه نمازجمعه در کشور، خاطرنشان کرد: نماز جمعه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ایمان، تقوا، بصیرت، دشمن‌شناسی و وحدت‌آفرینی در جامعه اسلامی است و دشمنان نیز به همین دلیل همواره تلاش کرده‌اند مردم را از حضور در این فریضه عبادی ـ سیاسی دور کنند.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، نماز جمعه در سراسر کشور احیا شد و شهرستان اردستان نیز از نخستین شهرهایی بود که پس از اقامه نخستین نماز جمعه تهران، این فریضه الهی را بدون وقفه برگزار کرده و تاکنون استمرار بخشیده است.

دهشیری تصریح کرد: نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه قرارگاه ایمان، تقوا، وحدت و دشمن‌شناسی است و حضور پرشور مردم در این آیین، موجب اقتدار جامعه اسلامی و ایجاد هراس در دل دشمنان خواهد شد.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور مستمر در نماز جمعه و همچنین دعوت از بانوان واجد شرایط برای تحصیل در مدرسه علمیه حضرت زینب (س) اردستان، یادآور شد: امیدواریم با تقویت ایمان، حفظ وحدت و استمرار حضور در میدان‌های دینی و انقلابی، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشیم.