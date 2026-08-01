https://mehrnews.com/x3cJbz ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6905695 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ مشهد در مسیر اربعین؛ اعزام زائران خراسانی از فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد- فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد در آستانه اربعین میزبان بدرقه کاروانهای زائران خراسانی است. دریافت 29 MB کد مطلب 6905695 کپی شد مطالب مرتبط حجم سفر زائران اربعین از فرودگاه مشهد به ۲۴۰ پرواز رسید تداوم عملیات پروازی اربعین در خراسان رضوی اعزام زائران اربعین حسینی از فرودگاه مشهد در انتظار اربعین؛از آموزش موکبداران تا برنامههای ویژه پیادهروی مردم اعلام مسیر مراسم جاماندگان اربعین حسینی در مشهد برچسبها اربعین 1405 مشهد فرودگاه مشهد
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