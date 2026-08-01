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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲

مشهد در مسیر اربعین؛ اعزام زائران خراسانی از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد

مشهد در مسیر اربعین؛ اعزام زائران خراسانی از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد

مشهد- فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در آستانه اربعین میزبان بدرقه کاروان‌های زائران خراسانی است.

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کد مطلب 6905695

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