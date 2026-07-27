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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

گرمای هوا امروز در همدان تشدید می‌شود؛ آغاز روند کاهش دما از فردا

گرمای هوا امروز در همدان تشدید می‌شود؛ آغاز روند کاهش دما از فردا

همدان- کارشناس هواشناسی همدان گفت: امروز دمای هوا در استان نسبت به ۲ روز گذشته افزایش می‌یابد و برخی نقاط بار دیگر دمای بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه خواهند کرد.

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی از امروز تا پنج روز آینده، آسمان استان همدان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات میانی روز نیز وزش باد، عمدتاً به شکل معمول، پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: در یک یا ۲ روز اخیر افزایش دماهای بیشینه در استان رخ داده و امروز نیز هوا نسبت به ۲ روز گذشته گرم‌تر خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که نقاط بیشتری از استان ممکن است دوباره دماهای بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه این شرایط موقتی است، تصریح کرد: از فردا به‌تدریج روند کاهش دماهای بیشینه در سطح استان آغاز خواهد شد.

باقری‌شکیب همچنین با اشاره به شرایط جوی ساعات آینده گفت: با توجه به جریان شرقی، در برخی ساعات وقوع غبار، به‌ویژه در بخش‌هایی از مناطق شرقی استان، دور از انتظار نیست، هرچند غلظت آن نسبت به روزهای گذشته کمتر شده است.

وی در ادامه درباره دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه فرودگاه همدان به‌ترتیب ۱۶ و ۳۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: در شبانه روز گذشته بهار با ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و قهاوند با ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند.

کد مطلب 6900369

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