تلاطم دریا در هرمزگان ادامه دارد؛ افزایش دمای استان از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، در تشریح وضعیت جوی و دریایی استان اظهار کرد: امروز آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما در مناطق دریایی به‌ویژه دریای عمان و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر، رشد ابر در ارتفاعات استان به‌ویژه شهرستان بشاگرد، رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندبادهای لحظه‌ای را به دنبال خواهد داشت. همچنین در برخی نقاط مرکزی استان، افزایش سرعت باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانه‌های فصلی، گفت: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، رعایت نکات ایمنی ضروری است.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت دریا نیز بیان کرد: دریای عمان و تنگه هرمز امروز نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به نزدیک ۱۵۰ سانتی‌متر می‌رسد؛ از این رو توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کرده و سایر شناورها نیز با رعایت تمهیدات ایمنی تردد کنند.

وی ادامه داد: از روز یکشنبه با تغییر جهت وزش باد، افزایش بادهای جنوب غربی در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در تنگه هرمز، موجب تلاطم بیشتر دریا خواهد شد و این شرایط تا روز دوشنبه نیز تداوم خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: امروز تغییر محسوسی در دما رخ نخواهد داد، اما از فردا تا اواسط هفته، با کاهش رطوبت نسبی هوا، دمای بیشینه در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه سواحل و مناطق شرقی، بین ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد.