به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، رئیس اداره پیشبینی ادارهکل هواشناسی هرمزگان، با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز سهشنبه ۲۳ تیرماه، اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد گرم و خشک همراه با افزایش دما، بهویژه در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی هرمزگان، پیشبینی میشود.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی، احتمال وقوع گرد و غبار و انتقال آن از استانهای همجوار به مناطق شرقی، شمالی و مرکزی هرمزگان نیز وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی ادارهکل هواشناسی هرمزگان بیان کرد: از ساعات بعدازظهر، افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز موجب تلاطم دریا خواهد شد و این شرایط تا ساعات شب ادامه مییابد.
حمزهنژاد با توصیه به فعالان دریایی گفت: شناورهای سبک، صیادی و سایر شناورها لازم است با رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به تردد در این مناطق اقدام کنند.
وی ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، با تشدید سرعت بادهای جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان، سایر نواحی دریایی استان نیز تحت تأثیر قرار گرفته و دریا در اغلب مناطق نسبتاً مواج خواهد شد.
رئیس اداره پیشبینی ادارهکل هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دمایی استان نیز اظهار کرد: تا پایان امروز، ماندگاری هوای گرم بهویژه در مناطق شرقی و شمالی استان ادامه دارد، اما از روز چهارشنبه با افزایش رطوبت نسبی و تغییر جهت جریانات هوا، کاهش نسبی بیشینه دما در طول روز مورد انتظار است.
حمزهنژاد در پایان با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، بهویژه در ساعات گرم روز، خودداری کرده و مدیریت مصرف حاملهای انرژی را در دستور کار قرار دهند.
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