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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۵

موج ۱۵۴ حماسه حضور مردم گناباد

موج ۱۵۴ حماسه حضور مردم گناباد

مشهد- در این فیلم حضور پرشور گنابادی ها در صد و پنجاه و چهارمین شب از حماسه آفرینی در میدان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6905698

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