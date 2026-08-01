https://mehrnews.com/x3cJbD ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۵ کد مطلب 6905698 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۵ موج ۱۵۴ حماسه حضور مردم گناباد مشهد- در این فیلم حضور پرشور گنابادی ها در صد و پنجاه و چهارمین شب از حماسه آفرینی در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6905698 کپی شد مطالب مرتبط در انتظار اربعین؛از آموزش موکبداران تا برنامههای ویژه پیادهروی مردم خیابانهای نیشابور میدان حضور حماسی مردم ولایتمدار صد و پنجاه و یکمین قرار مردم چناران در حمایت از رهبری صد و پنجاه و چهارمین قرار شبانه مشهدی ها در خیابان صد و پنجاه و یک شب پایداری مشهدی ها در سنگر خیابان قرار شبانه مردم چناران در حمایت از آرمانهای انقلاب و رهبری صد و پنجاه و پنجمین اجتماع شبانه مردم مشهد یکصد و پنجاهمین قرار شبانه مردم چناران در دفاع از رهبری برچسبها گناباد خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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