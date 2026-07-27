استعداد هست، زیرساخت نیست؛ورزش کهگیلویه و بویراحمد روی نیمکت انتظار

خبرگزاری مهر، گروه استانها: ورزش امروز تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه، سلامت و نشاط اجتماعی به شمار می‌رود.

بر اساس استانداردهای جهانی، سرانه فضاهای ورزشی باید حدود سه مترمربع به ازای هر نفر باشد، در حالی که میانگین این شاخص در کشور حدود ۱.۲ مترمربع است. این در شرایطی است که طبق اعلام معاون اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد، سرانه فضای سرپوشیده ورزشی استان تنها ۲۵ صدم مترمربع است؛ آماری که فاصله قابل توجه این استان با استانداردهای جهانی و حتی میانگین کشور را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد کم‌تحرکی در میان بزرگسالان ایرانی به حدود ۶۱ درصد رسیده که تقریباً دو برابر میانگین جهانی است؛ موضوعی که نقش توسعه زیرساخت‌های ورزشی را در پیشگیری از بیماری‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی بیش از گذشته نمایان می‌کند و مسئولان حوزه ورزش نیز معتقدند هر یک دلار سرمایه‌گذاری در ورزش، سه تا پنج دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی به همراه دارد.

قهرمان می‌شویم، اما با کمترین امکانات

با وجود کمبود امکانات، ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های اخیر بارها در رقابت‌های ملی، آسیایی و جهانی خوش درخشیده‌اند، اما بسیاری از آنان معتقدند مسیر قهرمانی در استان، بیش از آنکه بر استعداد متکی باشد، بر صبر و تحمل استوار است.

یاسر، یکی از ورزشکاران مدال‌آور استان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بارها مجبور شده‌ایم برای انجام تمرینات استاندارد به استان‌های همجوار سفر کنیم، زیرا بسیاری از سالن‌های موجود یا فرسوده هستند یا تجهیزات لازم را ندارند.

وی ادامه می‌دهد: وقتی یک ورزشکار ساعت‌ها برای تمرین تلاش می‌کند اما دغدغه محل تمرین، تجهیزات، هزینه رفت‌وآمد و حتی زمان استفاده از سالن را دارد، طبیعی است که بخشی از انرژی او قبل از مسابقه از بین می‌رود.

این ورزشکار تأکید می‌کند: استان ما استعدادهای فراوانی دارد اما اگر زیرساخت‌ها تقویت نشود، بسیاری از این استعدادها هرگز فرصت دیده شدن پیدا نمی‌کنند.

سالن‌هایی که پاسخگوی جمعیت ورزشکار نیستند

محمد یکی دیگر از ورزشکاران رشته آمادگی جسمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در بسیاری از ساعات روز ظرفیت سالن‌ها تکمیل است و ورزشکاران مجبورند در ساعات نامناسب تمرین کنند. برخی شهرستان‌ها نیز اساساً سالن استاندارد ندارند.

وی اضافه می‌کند: اگر امکانات بیشتر باشد، خانواده‌ها نیز با رغبت بیشتری فرزندان خود را به سمت ورزش هدایت می‌کنند و این موضوع می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

ورزشکاران؛ حمایت فقط در زمان مدال نباشد

قاسم یکی از قهرمانان رشته‌های رزمی استان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گلایه از نبود حامیان مالی اظهار می‌کند: زمانی که مدال می‌آوریم همه از قهرمانان تجلیل می‌کنند اما پیش از مسابقات، بسیاری از ورزشکاران برای تأمین هزینه‌های اردو، تجهیزات و اعزام با مشکل مواجه هستند.

وی می‌افزاید: ورزش حرفه‌ای بدون حمایت مالی امکان ادامه ندارد و بسیاری از استعدادهای استان تنها به دلیل مشکلات اقتصادی از ادامه مسیر قهرمانی منصرف می‌شوند.

توسعه ورزش؛ مطالبه‌ای برای سلامت جامعه

رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه توسعه ورزش نباید در حد شعار باقی بماند، اظهار کرد: امروز ورزش یک ضرورت برای سلامت جامعه است و هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، هزینه نیست بلکه اقدامی مؤثر برای کاهش هزینه‌های درمان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط عمومی به شمار می‌رود.

عنایت وفابین با بیان اینکه کمبود فضاهای استاندارد ورزشی، توسعه بسیاری از رشته‌ها را با مشکل مواجه کرده است، افزود: هیئت‌های ورزشی برای برگزاری تمرینات، مسابقات و برنامه‌های همگانی با محدودیت جدی سالن و امکانات روبه‌رو هستند و این موضوع، روند استعدادیابی و توسعه ورزش را با چالش همراه کرده است.

رئیس هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: انتظار جامعه ورزش این است که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تجهیز سالن‌های موجود و توسعه فضاهای ورزشی با نگاه عادلانه در همه شهرستان‌های استان در اولویت قرار گیرد، چرا که بدون تقویت زیرساخت‌ها نمی‌توان انتظار گسترش ورزش همگانی و قهرمانی را داشت.

وی تأکید کرد: هر میزان که امروز برای توسعه ورزش هزینه شود، در آینده چندین برابر آن در حوزه سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی صرفه‌جویی خواهد شد و توجه عملی به ورزش، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است.

حمایت از همه رشته‌ها؛ مطالبه‌ای که باید عملی شود

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حمایت متوازن از همه رشته‌های ورزشی، اظهار کرد: ظرفیت‌های ورزشی استان محدود به یک یا دو رشته نیست و باید با برنامه‌ریزی، نگاه عادلانه و حمایت مستمر، زمینه رشد همه رشته‌ها فراهم شود.

محمد بهرامی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی افزود: ایجاد یک باشگاه پایدار و تقویت زیرساخت‌های ورزشی از برنامه‌های در دست پیگیری است و تحقق این برنامه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات ورزش استان را برطرف کند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس تأکید کرد: توسعه ورزش نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، بخش خصوصی و حمایت مستمر از قهرمانان و استعدادهای جوان است تا ورزشکاران استان بتوانند بدون دغدغه امکانات و حمایت، مسیر موفقیت را طی کنند.

فاصله معنادار با استانداردهای جهانی

با وجود ظرفیت‌های فراوان ورزشی، فاصله سرانه فضاهای سرپوشیده استان با میانگین کشور و استانداردهای جهانی همچنان قابل توجه است و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی نیز سال‌هاست در انتظار تأمین اعتبار قرار دارند.

مطالبه ورزشکاران؛ وعده‌ها به عمل برسد

ورزشکاران استان یک مطالبه مشترک دارند؛ اینکه توسعه ورزش از مرحله وعده فراتر رفته و با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، افزایش اعتبارات، تجهیز سالن‌های ورزشی، حمایت از قهرمانان و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، شرایطی فراهم شود که استعدادهای کهگیلویه و بویراحمد تنها دغدغه تمرین، پیشرفت و کسب افتخار برای ایران را داشته باشند.